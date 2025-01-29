Какие привычки ускоряют появление морщин вокруг губ и как их избежать?

Кожа вокруг губ тонкая и подвижная, поэтому складки в этой зоне появляются быстрее, чем на других участках лица. Однако избежать раннего старения можно, если скорректировать уход и избавиться от привычек, которые провоцируют появление морщин.
Во время питья через трубочку губы постоянно сжимаются, что приводит к формированию мимических морщин. Лучше пить из чашки или стакана.
Никотин разрушает коллаген, а постоянное втягивание дыма формирует морщины. Отказ от курения поможет сохранить упругость кожи.
Сухость ускоряет старение кожи. Регулярное использование увлажняющего бальзама для губ и крема поможет сохранить эластичность.
Привычка поджимать губы или морщить их при разговоре и эмоциях ускоряет появление складок. Контроль мимики поможет избежать ранних морщин.
Избавление от вредных привычек и правильный уход помогут сохранить молодость кожи вокруг губ. Следите за мимикой, увлажняйте кожу и защищайте её от солнца — это поможет надолго избежать морщин.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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