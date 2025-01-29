Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти знаки укажут на потенциального нарушителя на дороге
Подводный гигант Аксиал-Симаунт у берегов США готовится к извержению
Буррито, от которого невозможно отказаться: готовим дома
Почему стоит обратить внимание на чёрные томаты?
Настоящий вызов для обоняния готовит рынок в Гонконге
Минеральная вода в фарше для котлет: секретный ингредиент опытных хозяек
Почему молоко может быть вредным: три проблемы и как их избежать
Александр Буйнов рассказал, что у него в саду распускаются розы в январе
Сельское хозяйство России страдает от кадрового кризиса

Почему масло не всегда справляется с уходом за кожей?

Моя семья » Красота и стиль

Многие задумываются о том, можно ли заменить привычный крем для тела натуральным маслом. Ведь масла питают и увлажняют кожу, создавая защитный барьер. Однако у такого ухода есть не только преимущества, но и недостатки. Разбираемся, подходит ли масло для ежедневного использования вместо крема.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Плюсы использования масла вместо крема

  • Глубокое питание – натуральные масла богаты жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами, которые помогают восстановить кожу.
  • Отсутствие химии – в отличие от кремов, масла не содержат силиконов, консервантов и ароматизаторов.
  • Защита от обезвоживания – масло образует на коже плёнку, предотвращая потерю влаги.
  • Экономичный расход – достаточно нескольких капель, чтобы увлажнить кожу.

Минусы замены крема на масло

  • Может забивать поры – особенно если кожа склонна к жирности или раздражениям.
  • Долгое впитывание – масла оставляют плёнку, которая может пачкать одежду.
  • Недостаточное увлажнение – масло удерживает влагу, но само по себе не увлажняет кожу.
  • Не всегда подходит для ежедневного использования – при частом применении может нарушить естественный баланс кожи.

Масло может быть отличной альтернативой крему, но не всегда полностью его заменяет. Идеальный вариант – использовать его в тандеме с увлажняющими средствами или применять курсами, особенно в холодное время года.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ужин за 20 минут: курица, креветки и рис — вкусно и легко
Есть ли связь между витамином D и головными болями?
Опасности при движении задним ходом: как избежать неприятностей
Шанс на прописку: в Госдуме предложили легализовать регистрацию в апартаментах
В США запаниковали из-за экономического плана Трампа
Нежные рубленые куриные котлеты, которые тают во рту: вы потратите на них всего 30 минут
Традиционный японский дом оказался испытанием для туристки
Кто такая блогер Лена Миро и чем прославилась в среде шоу-бизнеса
Как изменения климата ускоряют появление новых патогенов
Как подобрать длину юбки в зависимости от роста?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.