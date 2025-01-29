Почему масло не всегда справляется с уходом за кожей?

Многие задумываются о том, можно ли заменить привычный крем для тела натуральным маслом. Ведь масла питают и увлажняют кожу, создавая защитный барьер. Однако у такого ухода есть не только преимущества, но и недостатки. Разбираемся, подходит ли масло для ежедневного использования вместо крема.
Масло может быть отличной альтернативой крему, но не всегда полностью его заменяет. Идеальный вариант – использовать его в тандеме с увлажняющими средствами или применять курсами, особенно в холодное время года.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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