Как подобрать длину юбки в зависимости от роста?

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор юбки, подходящей вашему росту, — важный шаг к созданию гармоничного образа. Неудачно подобранный фасон или длина могут исказить пропорции фигуры, в то время как правильный выбор подчеркнет достоинства и скроет недостатки. Сегодня мы расскажем,как же найти идеальную юбку для низкого, среднего или высокого роста.

Фото: Freepik by Designed by Freepik юбка

Юбки для невысокого роста

Для девушек с невысоким ростом оптимальны фасоны, визуально удлиняющие ноги. Короткие мини-юбки создают иллюзию длины, особенно в сочетании с обувью на каблуке. Юбки с завышенной талией также помогут вытянуть силуэт. Избегайте миди-длины и объёмных фасонов, которые могут «утяжелить» образ.

Идеи для среднего роста

Обладательницы среднего роста могут позволить себе практически любые фасоны юбок. Миди — отличный выбор, особенно если дополнить образ обувью на высоком каблуке. Если вы хотите добавить изысканности, обратите внимание на юбки-карандаш или модели А-силуэта. Важно избегать длины, которая заканчивается в самой широкой части голени, чтобы не нарушать пропорции.

Юбки для высокого роста

Высокий рост позволяет экспериментировать с длиной макси, добавляя образу элегантности. Прямые или струящиеся фасоны подчеркнут стройность фигуры. Однако стоит быть осторожной с мини, чтобы образ не выглядел несбалансированным. Хорошим выбором будут юбки с крупным принтом или горизонтальными полосками, которые немного «уравновесят» пропорции.

Юбка способна преобразить ваш образ, если выбрать фасон, подходящий вашему росту. Учитывая пропорции и акценты, вы сможете создать гармоничный и стильный внешний вид.

Уточнения

Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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