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Почему старение кожи происходит у всех по-разному?

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Старение кожи — это естественный процесс, который неизбежен, но не всегда происходит одинаково для всех. Некоторые люди замечают первые морщины на лбу или около глаз раньше других, а у некоторых они появляются в более позднем возрасте. Почему же одни морщины появляются раньше, а другие — позже? Всё дело в физиологии старения и различных факторах, которые на неё влияют.

Женщина
Фото: https://www.freepik.com
Женщина

Генетика и тип кожи

У некоторых людей кожа изначально более эластична и способна к восстановлению, что задерживает появление морщин. Также важным фактором является тип кожи. Люди с сухой кожей чаще страдают от ранних морщин, потому что их дерма теряет влагу быстрее, а это способствует образованию заломов.

Влияние внешних факторов

Экологическая обстановка, воздействие ультрафиолетовых лучей, вредные привычки (например, курение) и даже частое выражение эмоций могут ускорить старение. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, которые отвечают за упругость кожи, а это может способствовать более быстрому образованию морщин.

Мышечная активность

Частые мимические выражения, такие как нахмуривание или улыбки, также влияют на раннее появление морщин. Когда мышцы лица постоянно сокращаются, они могут создавать «следы», которые постепенно становятся глубокими морщинами.

Забота о коже и здоровый образ жизни могут замедлить этот процесс и помочь сохранить молодость надолго.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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