7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь

Выбор верхней одежды — настоящее испытание, особенно в нашем климате, где постоянно нужно адаптировать стиль под изменяющиеся условия. Но как же выглядеть роскошно и дорого, не тратя целое состояние? Мы собрали 7 простых, но эффективных советов, которые помогут вам создать стильный и элегантный образ.
Если хотите выглядеть по-настоящему дорого, выбирайте кожаные тренчи или плащи. Кожа всегда выглядит более статусно, чем обычная плащевка или хлопок. Добавьте к образу интересные аксессуары, такие как сумка необычной формы или крупные серьги — и вы будете выглядеть как модель с обложки.
Черный — это классика, но часто он может делать образ слишком простым. Если хотите добавить образу дорогостоящего вида, выбирайте светлые и натуральные оттенки: молочный, бежевый, оливковый. Например, молочный свитер в сочетании с брюками и кремовым пальто сразу добавит вам элегантности и утонченности.
Головной убор может либо испортить образ, либо сделать его более дорогим. Для того чтобы выглядеть стильнее, выберите шапку с интересным дизайном, например, с ушками или меховым хед-бэндом. В отличие от обычных шапок, такие детали придадут вашему образу особый шарм и сделают его более выразительным.
Обратите внимание на лацканы! Если они кривые и неаккуратные, ваш тренч или пальто будет выглядеть дешево. Лучше выбрать верхнюю одежду с острыми, ровными лацканами — такая вещь будет служить вам долго и поднимет статус образа.
Дьявол в деталях, и это особенно актуально для верхней одежды. Металлическая фурнитура вместо пластиковой молнии или пуговицы значительно улучшает внешний вид одежды. Если вы хотите сэкономить, замените дешевые пуговицы на более качественные в ателье — и ваша одежда сразу станет выглядеть дороже.
Каблуки всегда делают образ более изысканным. С курткой, пальто или шубой ботильоны добавят стильный акцент, а ваши шаги будут звучать уверенно. Вместо массивных ботинок на шнуровке выберите сапоги с тонкой подошвой или зимние ботинки на меху — это подчеркнет вашу элегантность.
Очки — это не просто защита от солнца, это еще и элемент стиля. Они придают уверенности и статусности любому образу. Сочетая очки с верхней одеждой, вы сделаете свой look завершенным и гораздо более роскошным.
Чтобы выглядеть дорого в повседневной жизни, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям. Кожа, правильный цвет, стильные аксессуары и внимание к деталям — вот что важно для создания элегантного и роскошного образа. Теперь вы всегда будете готовы выйти на улицу с чувством уверенности и стиля.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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