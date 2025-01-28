Джинсы прямо сейчас: как сочетать их в 12 модных и уютных образах

Джинсы стали универсальной базой гардероба и отлично подходят для зимних образов. Рассмотрим модные и практичные комбинации, которые помогут выглядеть стильно в холодное время года.

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Девушка в куртке

Универсальные сочетания с джинсами

Синий деним и оливковое пальто : комбинируйте с фактурным джемпером, ботильонами, замшевой сумкой и украшениями. Пальто не только утепляет, но и освежает образ.

: комбинируйте с фактурным джемпером, ботильонами, замшевой сумкой и украшениями. Пальто не только утепляет, но и освежает образ. Джемпер с принтом и дубленка: отличное решение для прогулки: носите с ботинками челси и сумкой кросс-боди.

отличное решение для прогулки: носите с ботинками челси и сумкой кросс-боди. Удлиненный стеганый пуховик: смотрится стильно, если выбрать модели с широкой горизонтальной стежкой.

Образы с разными цветами джинсов

Серый деним: практичный цвет, который сочетается с рубашкой или свитером, шерстяным пальто и удобной обувью. Добавьте жакет или сумку для завершения.

практичный цвет, который сочетается с рубашкой или свитером, шерстяным пальто и удобной обувью. Добавьте жакет или сумку для завершения. Светлый деним и черный пуховик: универсальный вариант для зимы, подходит к трикотажу, коже и другим базовым материалам.

Эффектные образы для смелых решений

Леопардовая шуба: носите с базовым свитером, темно-синими джинсами, ботильонами и бежевыми аксессуарами. Такой наряд подойдет уверенным в себе девушкам.

носите с базовым свитером, темно-синими джинсами, ботильонами и бежевыми аксессуарами. Такой наряд подойдет уверенным в себе девушкам. Пальто в светлых тонах: создайте элегантный образ с голубой рубашкой, серым джемпером, джинсами, ботильонами и кросс-боди.

Уютные и стильные дополнения

Казаки: они не только согревают, но и добавляют стиля в повседневные образы.

они не только согревают, но и добавляют стиля в повседневные образы. Бордовый и серый: серый оттенок смягчает насыщенность бордового. Завершите образ шарфом с принтом, чтобы добавить изюминку.

серый оттенок смягчает насыщенность бордового. Завершите образ шарфом с принтом, чтобы добавить изюминку. Белоснежный пуховик: идеален со светлым свитером, джинсами, ботильонами, шапкой-бини и серебряными украшениями. Такой ансамбль освежает и выглядит современно.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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