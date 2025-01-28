Джинсы прямо сейчас: как сочетать их в 12 модных и уютных образах
Джинсы стали универсальной базой гардероба и отлично подходят для зимних образов. Рассмотрим модные и практичные комбинации, которые помогут выглядеть стильно в холодное время года.
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Девушка в куртке
Универсальные сочетания с джинсами
- Синий деним и оливковое пальто: комбинируйте с фактурным джемпером, ботильонами, замшевой сумкой и украшениями. Пальто не только утепляет, но и освежает образ.
- Джемпер с принтом и дубленка: отличное решение для прогулки: носите с ботинками челси и сумкой кросс-боди.
- Удлиненный стеганый пуховик: смотрится стильно, если выбрать модели с широкой горизонтальной стежкой.
Образы с разными цветами джинсов
- Серый деним: практичный цвет, который сочетается с рубашкой или свитером, шерстяным пальто и удобной обувью. Добавьте жакет или сумку для завершения.
- Светлый деним и черный пуховик: универсальный вариант для зимы, подходит к трикотажу, коже и другим базовым материалам.
Эффектные образы для смелых решений
- Леопардовая шуба: носите с базовым свитером, темно-синими джинсами, ботильонами и бежевыми аксессуарами. Такой наряд подойдет уверенным в себе девушкам.
- Пальто в светлых тонах: создайте элегантный образ с голубой рубашкой, серым джемпером, джинсами, ботильонами и кросс-боди.
Уютные и стильные дополнения
- Казаки: они не только согревают, но и добавляют стиля в повседневные образы.
- Бордовый и серый: серый оттенок смягчает насыщенность бордового. Завершите образ шарфом с принтом, чтобы добавить изюминку.
- Белоснежный пуховик: идеален со светлым свитером, джинсами, ботильонами, шапкой-бини и серебряными украшениями. Такой ансамбль освежает и выглядит современно.
Уточнения
Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру