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Джинсы прямо сейчас: как сочетать их в 12 модных и уютных образах

Моя семья » Красота и стиль

Джинсы стали универсальной базой гардероба и отлично подходят для зимних образов. Рассмотрим модные и практичные комбинации, которые помогут выглядеть стильно в холодное время года.

Девушка в куртке
Фото: https://www.freepik.com by senivpetro
Девушка в куртке

Универсальные сочетания с джинсами

  • Синий деним и оливковое пальто: комбинируйте с фактурным джемпером, ботильонами, замшевой сумкой и украшениями. Пальто не только утепляет, но и освежает образ.
  • Джемпер с принтом и дубленка: отличное решение для прогулки: носите с ботинками челси и сумкой кросс-боди.
  • Удлиненный стеганый пуховик: смотрится стильно, если выбрать модели с широкой горизонтальной стежкой.

Образы с разными цветами джинсов

  • Серый деним: практичный цвет, который сочетается с рубашкой или свитером, шерстяным пальто и удобной обувью. Добавьте жакет или сумку для завершения.
  • Светлый деним и черный пуховик: универсальный вариант для зимы, подходит к трикотажу, коже и другим базовым материалам.

Эффектные образы для смелых решений

  • Леопардовая шуба: носите с базовым свитером, темно-синими джинсами, ботильонами и бежевыми аксессуарами. Такой наряд подойдет уверенным в себе девушкам.
  • Пальто в светлых тонах: создайте элегантный образ с голубой рубашкой, серым джемпером, джинсами, ботильонами и кросс-боди.

Уютные и стильные дополнения

  • Казаки: они не только согревают, но и добавляют стиля в повседневные образы.
  • Бордовый и серый: серый оттенок смягчает насыщенность бордового. Завершите образ шарфом с принтом, чтобы добавить изюминку.
  • Белоснежный пуховик: идеален со светлым свитером, джинсами, ботильонами, шапкой-бини и серебряными украшениями. Такой ансамбль освежает и выглядит современно.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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