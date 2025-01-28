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Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Вы уже подобрали себе куртку на весну? Если да, стоит проверить, не попала ли она в список самых спорных моделей. Важно не только следить за актуальными трендами, но и избегать вещей, которые не будут модными в ближайшие сезоны. Вот несколько антитрендов верхней одежды, от которых лучше держаться подальше.

Девушка в зимней куртке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в зимней куртке

Облегающий пуховик

Тренд на женственность и подчеркнутую талию точно не для пуховиков. Куртки с таким кроем теряют актуальность, потому что сейчас в моде свободные силуэты. Это не значит, что пуховик должен быть огромным и мешковатым. Выберите универсальную прямую модель, которая будет выглядеть стильно в течение нескольких сезонов.

Куртка с поясом

Пуховики с поясом — еще один тренд, который лучше оставить в прошлом. Стилисты не рекомендуют подчеркивать талию в верхней одежде, особенно если пуховик облегает фигуру. Такие куртки не только выглядят неактуально, но и часто добавляют лишний объем, делая образ более тяжелым.

Тонкая и бесформенная шуба

Тонкие шубы — это один из самых явных антитрендов. Они не защищают от холода и часто выглядят некачественно. Даже если мех выглядит благородно, его вид теряется, если шуба не по размеру и слишком тонкая. Для холодной погоды такие модели точно не подходят.

Парка цвета хаки

Парка цвета хаки не может быть полностью исключена, поскольку она снова возвращается в модные луки. Однако парки с туго затянутыми кулисками и громоздким капюшоном, характерные для 2010-х, точно стоит оставить в прошлом. Современные парки без меха на воротнике и без лишних деталей — это то, что стоит рассматривать.

Куртка с меховыми вставками

Меховые вставки на куртках также не являются актуальными. Они часто добавляют лишнюю тяжесть и мешают минималистичному и универсальному стилю. В тренде — чистые линии и простые формы, которые легко сочетать с любым образом.

Заключение

При выборе верхней одежды для весны 2025 года лучше отдать предпочтение моделям с простыми силуэтами и минимальными деталями. Забудьте о неудобных и неактуальных куртках с лишними элементами, такими как пояса и меховые вставки. Выбирайте стильную, но функциональную одежду, которая будет актуальна долгое время.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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