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Скинни на подиумах 2025: как носить тренд прошлого по-новому

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Если вам кажется, что скинни — это тренд, о котором стоит забыть, подумайте еще раз. Эти обтягивающие брюки, которые были настоящим хитом в 2000-х, возвращаются на подиумы. Однако, не спешите радоваться возвращению старых добрых джинсов в обтяжку — их возвращение не совсем такое, как вы могли бы ожидать.

Девушка в парке
Фото: https://www.freepik.com by standret
Девушка в парке

Что изменилось

В моде 2025 года скинни выглядят совсем по-другому. Хотя эти брюки снова обрели популярность, речь идет о новом, более стильном варианте, который отличается от тех моделей, что доминировали в начале 2000-х. В отличие от своих предшественников, которые заканчивались на середине щиколотки и были сильно обтягивающими, новые скинни — это удлиненные модели с чуть более свободной зоной икр. Они по-прежнему подчеркивают бедра, но становятся немного более расслабленными к низу, создавая более современный и элегантный силуэт.

Модели скинни 2025: какие они

Дизайнеры предлагают несколько вариантов скинни. Среди них — прямые модели, которые могут быть даже костюмными брюками, а также модели со складками. Складки создают дополнительный объем, что нивелирует недостатки старых моделей, такие как короткий силуэт и эффект "защемления" фигуры. В результате новые скинни выглядят более гармонично и визуально удлиняют силуэт, делая фигуру стройнее.

Как носить обновленные скинни

Новые скинни отлично смотрятся с разнообразной обувью. Стритстайлеры советуют не устанавливать жесткие правила и комбинировать обтягивающие джинсы и брюки с разной обувью: от шпилек до челси или ботинок. Не стоит забывать и про высокие сапоги с широким голенищем — это идеальный выбор, который подходит для таких брюк как в прошлом, так и сегодня.

Заключение

Скинни возвращаются, но с новым характером. Это уже не те же самые джинсы из нулевых, которые мы считали антитрендом, а обновленный стиль, который стоит взять на вооружение. Если вы готовы дать шанс этим брюкам, убедитесь, что выбрали модные обновления, которые подчеркивают фигуру, но не создают лишнюю нагрузку на стиль.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend - тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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