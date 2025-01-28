Широкие брюки: как носить их правильно, чтобы не испортить образ

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Широкие брюки давно вошли в список модных трендов, но, как и с любой одеждой, их выбор требует осторожности. При неправильной посадке они могут зрительно укорачивать рост, добавлять лишний объем в бедрах и создавать ощущение дисгармонии. Чтобы такого не произошло, важно учитывать несколько нюансов.

Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar Брюки

Какие ошибки чаще всего совершают

Слишком широкие и длинные брюки : на фото они выглядят эффектно, но в реальной жизни могут оказаться непрактичными. Особенно в плохую погоду: "подметать" асфальт штанинами — сомнительное удовольствие, особенно в дождь или слякоть.

: на фото они выглядят эффектно, но в реальной жизни могут оказаться непрактичными. Особенно в плохую погоду: "подметать" асфальт штанинами — сомнительное удовольствие, особенно в дождь или слякоть. Длина до щиколотки : если брюки укороченные, но плохо сидят, они могут зрительно укорачивать ноги и искажать пропорции фигуры.

: если брюки укороченные, но плохо сидят, они могут зрительно укорачивать ноги и искажать пропорции фигуры. Заправка в сапоги: это решение выглядит стильно только на первый взгляд. Широкие штанины могут выбиваться из сапог с широким голенищем, нарушая аккуратность образа.

Как избежать проблем

Выбирайте правильный фасон: универсальные модели, слегка расширенные к низу, с длиной ниже щиколотки подходят практически всем. Они подчеркивают талию и бедра, а также не пачкаются так часто, как слишком длинные варианты.

универсальные модели, слегка расширенные к низу, с длиной ниже щиколотки подходят практически всем. Они подчеркивают талию и бедра, а также не пачкаются так часто, как слишком длинные варианты. Обратите внимание на обувь: к широким брюкам отлично подходят ботильоны, сапоги с узким голенищем или кроссовки. Носите штанины поверх обуви, чтобы создать сбалансированный и удобный образ.

к широким брюкам отлично подходят ботильоны, сапоги с узким голенищем или кроссовки. Носите штанины поверх обуви, чтобы создать сбалансированный и удобный образ. Учитывайте длину: брюки не должны быть слишком длинными, чтобы не касаться земли, но и слишком короткие могут нарушить пропорции.

Универсальный совет

С классическими моделями wide leg проблем практически не бывает. Они сохраняют баланс между объемом и длиной, что делает их идеальными для повседневной носки. Главное — примеряйте и подбирайте брюки, которые подчеркивают ваши достоинства.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.