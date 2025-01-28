Как подобрать оптимальный режим мытья головы?

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Частота мытья головы зависит от типа волос, состояния кожи головы, уровня физической активности и климатических условий. Об этом напомнила трихолог, врач-дерматовенеролог Александра Головенская.

Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кудрявые волосы

Для определения оптимального режима мытья необходимо учитывать тип волос. Жирные волосы требуют частого мытья (примерно раз в день), так как они быстро становятся грязными из-за избыточной выработки кожного жира.

Сухие волосы, напротив, не нуждаются в частом мытье, достаточно раз в 3-4 дня, чтобы не усугублять сухость.

Волосы нормального типа можно мыть каждые 2-3 дня. При проблемах с кожей головы, таких как перхоть или зуд, важно использовать мягкие шампуни и соблюдать рекомендации трихолога.

При интенсивных физических нагрузках с обильным потоотделением может возникнуть желание мыть голову после каждой тренировки. Однако лучше использовать сухой шампунь между основными процедурами, чтобы не повредить кожу головы. Чрезмерное использование сухих шампуней также может привести к воспалениям, уточняет Газета.Ru.

Трихолог напомнила, что важно выбирать шампунь, подходящий для вашего типа волос, избегая агрессивных средств с сульфатами.

"Чрезмерное мытье может привести к раздражению кожи головы, сухости и ломкости волос. Не стоит мыть голову слишком часто, если в этом нет необходимости. Пользуйтесь кондиционерами и масками (особенно рекомендую обладателям обесцвеченных волос и тем, кто регулярно окрашивает), чтобы восстановить защитный слой волос", — посоветовала Головенская.

Оптимальная частота мытья головы — раз в 2-3 дня, но следует ориентироваться на индивидуальные ощущения и состояние кожи головы и волос. При нестандартных проблемах рекомендуется обратиться к трихологу для консультации.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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