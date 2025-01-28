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Почему важно не торопиться с нанесением макияжа после ухода за кожей?

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас хотят как можно быстрее перейти от ухода к макияжу, но иногда такая поспешность может привести к нежелательным последствиям. Подождать несколько минут перед нанесением косметики — это не просто рекомендация, а необходимость для правильного ухода и стойкого макияжа. Почему же так важно соблюдать этот промежуток времени?

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Время для впитывания

Когда вы наносите крем, сыворотку или любой другой уходовый продукт, коже нужно время, чтобы полностью его впитать. Если сразу же нанести тональный крем или пудру, они могут ложиться не ровно, выглядеть неестественно или даже закупорить поры.

Защита и устойчивость макияжа

Наносить косметику сразу после ухода — это как ставить дом на неподготовленную землю. Кожа должна быть готова к следующему этапу, чтобы макияж держался дольше и не «сползал» в течение дня. Когда кожа ещё не впитала уходовые средства, макияж может не закрепиться и быстро потерять свою свежесть.

Что делать?

Лучше всего подождать 5–10 минут после нанесения увлажняющего средства, чтобы дать коже время для адаптации. Таким образом, ваше лицо будет готово к макияжу, а кожа получит максимальную пользу от ухода.

Следуя этому простому правилу, вы сможете добиться более естественного и стойкого макияжа, а кожа будет чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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