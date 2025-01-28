Секреты создания идеального образа в стиле "old money"

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Стиль old money, или "старые деньги", подразумевает утончённую элегантность, роскошь и сдержанность. Это не просто мода, а образ жизни, который акцентирует внимание на высококачественных, но не всегда видимых деталях. Чтобы создать идеальный образ в этом стиле, нужно правильно сочетать вещи, избегая излишнего шика, но сосредоточившись на культуре и достоинстве.

Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в пальто

Выбирайте классику

Для стиля old money важен акцент на классических вещах: жакеты, платья средней длины, юбки-карандаши и брюки в строгом крое. Эти элементы всегда остаются в моде, независимо от времени и трендов.

Высококачественные материалы

Основной акцент следует делать на ткани премиум-класса, такие как кашемир, шерсть, натуральный шёлк и льняные ткани. Такие материалы не кричат о себе, но подчеркивают изысканность и стиль.

Минимализм в аксессуарах

В стиле old money аксессуары всегда в меру. Избегайте чрезмерного блеска и громоздких украшений. Небольшие золотые или жемчужные серьги, классические сумки и скромные часы — вот что подойдёт.

Нейтральные цвета

Палитра в стиле old money чаще всего включает нейтральные и приглушённые оттенки: бежевый, серый, тёмно-синий, белый и чёрный. Эти цвета не привлекают излишнего внимания, но делают образ завершённым и стильным.

Природные оттенки в макияже

Макияж должен быть лёгким и естественным. Используйте натуральные тона, избегая ярких акцентов. Чистая кожа, лёгкая пудра и нюдовые помады — вот основные принципы.

Стиль old money — это искусство выглядеть дорого, не демонстрируя этого. Главное здесь — чувство меры, высококачественные вещи и природная элегантность.

Уточнения

Старые деньги (англ. Old money) — «унаследованное богатство устоявшихся семей высшего класса (то есть джентри, патриции)» или «человек, семья или род, обладающий унаследованным богатством».



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