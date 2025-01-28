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Почему зимой волосы быстрее пачкаются и что с этим делать?

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы часто пачкаются быстрее, и это может стать настоящей проблемой для многих. Мы разберём, почему локоны становятся жирными быстрее в зимний период и как можно предотвратить эту проблему, сохраняя свежесть и ухоженность на протяжении всего сезона.

Девушка в шапке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в шапке

Температурные перепады и повышенная жирность

Зимой кожа головы испытывает стресс: холодный воздух сужает поры, а тепло в помещении провоцирует активную работу сальных желёз. Это приводит к быстрому загрязнению волос, особенно у обладателей жирной кожи головы.

Шапки и головные уборы

Тёплые головные уборы создают парниковый эффект, что заставляет кожу головы быстрее вырабатывать себум. Чтобы минимизировать проблему, выбирайте шапки из натуральных материалов и не надевайте их на влажные волосы.

Нехватка влаги и сухость воздуха

Отопление делает воздух в помещениях сухим, что заставляет кожу компенсировать потерю влаги усиленной работой сальных желез. Используйте увлажнители воздуха и пейте больше воды.

Как замедлить загрязнение волос?

  • Используйте мягкие шампуни без агрессивных сульфатов.
  • Ограничьте частоту мытья головы, чтобы не провоцировать выработку кожного сала.
  • Добавьте сухой шампунь в уход – он поможет освежить волосы без лишнего мытья.
  • Следите за питанием: жирная и сладкая пища усиливает работу сальных желёз.

Зимой волосы требуют особого ухода, но правильные привычки помогут сохранить их свежими дольше!

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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