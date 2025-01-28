Почему зимой волосы быстрее пачкаются и что с этим делать?

Зимой волосы часто пачкаются быстрее, и это может стать настоящей проблемой для многих. Мы разберём, почему локоны становятся жирными быстрее в зимний период и как можно предотвратить эту проблему, сохраняя свежесть и ухоженность на протяжении всего сезона.
Зимой кожа головы испытывает стресс: холодный воздух сужает поры, а тепло в помещении провоцирует активную работу сальных желёз. Это приводит к быстрому загрязнению волос, особенно у обладателей жирной кожи головы.
Тёплые головные уборы создают парниковый эффект, что заставляет кожу головы быстрее вырабатывать себум. Чтобы минимизировать проблему, выбирайте шапки из натуральных материалов и не надевайте их на влажные волосы.
Отопление делает воздух в помещениях сухим, что заставляет кожу компенсировать потерю влаги усиленной работой сальных желез. Используйте увлажнители воздуха и пейте больше воды.
Зимой волосы требуют особого ухода, но правильные привычки помогут сохранить их свежими дольше!
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
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