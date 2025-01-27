Ошибки в уходе, из-за которых кожа теряет упругость

Кожа теряет упругость не только с возрастом, но и из-за неправильных привычек, которые многие совершают ежедневно. Недостаток ухода, неправильное питание и даже поза во сне могут ускорять процесс старения. Разбираемся, какие привычки вредят коже и как сохранить её тонус и молодость.
Рацион с недостатком белков, антиоксидантов и полезных жиров, ухудшает выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи. Особенно вреден избыток сахара, который запускает процесс гликации — разрушения коллагеновых волокон.
Малое количество жидкости в организме приводит к сухости и снижению эластичности кожи. Важно не только пить воду, но и увлажнять кожу снаружи, используя подходящие кремы и сыворотки.
Никотин и спиртное способствуют обезвоживанию и разрушению коллагена, из-за чего кожа быстрее теряет тонус и становится дряблой.
Во время сна происходит восстановление клеток кожи, поэтому хронический недосып приводит к преждевременному старению.
Частое использование агрессивных очищающих средств и горячей воды разрушает липидный барьер кожи, делая её менее эластичной.
Употребляйте продукты, богатые белками и антиоксидантами, пейте достаточное количество воды и не забывайте про увлажняющий уход. Регулярный массаж, умеренные физические нагрузки и качественный сон также помогут поддерживать кожу в тонусе.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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