Секреты питания, которые помогут продлить молодость кожи

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С возрастом кожа теряет эластичность, появляются морщины, снижается уровень увлажнённости. На эти процессы влияют не только внешние факторы, но и питание. Некоторые продукты способны замедлить старение кожи, насыщая её полезными веществами, укрепляя защитный барьер и способствуя выработке коллагена.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Авокадо

Богатое источником жирных кислот, авокадо увлажняет кожу изнутри, предотвращая сухость и шелушение. Витамин Е, содержащийся в нём, способствует обновлению клеток и защищает дерму от негативного воздействия окружающей среды.

Ягоды (голубика, клубника, малина)

Эти продукты насыщены антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами – основными виновниками старения кожи. Также ягоды богаты витамином С, который способствует выработке коллагена.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа содержат витамин Е и омега-3 кислоты, предотвращающие воспалительные процессы и способствующие регенерации кожи.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец)

Содержит омега-3 жирные кислоты, которые увлажняют кожу, уменьшают воспаление и способствуют её эластичности.

Тёмный шоколад

Какао-бобы богаты флавоноидами – мощными антиоксидантами, улучшающими кровообращение и защищающими кожу от фотостарения.

Зелёные овощи (шпинат, брокколи, капуста)

Эти продукты содержат витамины А, С и К, которые поддерживают выработку коллагена, укрепляют капилляры и уменьшают воспаления.

Оливковое масло

Полезные жиры и антиоксиданты в оливковом масле питают кожу, предотвращают сухость и поддерживают её упругость.

Дополнительные рекомендации

Пейте больше воды – обезвоживание ускоряет появление морщин. Откажитесь от сахара и трансжиров – они разрушают коллаген и ухудшают состояние кожи. Добавьте зелёный чай – он содержит катехины, которые защищают кожу от ультрафиолета и воспалений.

Включив в рацион антиоксидантные и питательные продукты, можно поддерживать эластичность кожи, уменьшить риск раннего старения и сохранить естественное сияние.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



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