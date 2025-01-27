Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы обещали деньги мужчине за сожжение ресторанов в Краснодаре
Ограниченная ядерная война: возможно ли такое столкновение между США и РФ в 2025 году?
Как добиться яркого вкуса супа? Идеальная зажарка за 5 минут
Как добиться эффекта чок-чок: секреты корейского макияжа
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса

Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Паровые ванночки для лица — это простой и эффективный способ ухода за кожей, который можно легко организовать дома. Они улучшают состояние кожи, стимулируют кровообращение и помогают расслабиться. Разберемся в их пользе, противопоказаниях и рецептах для разных типов кожи.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Чем полезны паровые ванночки

Улучшение кровообращения

  • Кожа насыщается кислородом, токсичные вещества выводятся быстрее, а цвет лица становится более здоровым и сияющим.

Очищение пор

  • Пар раскрывает поры, избавляет от загрязнений, кожного сала и остатков косметики. Это идеальный этап перед механической чисткой.

Подготовка к уходу

  • После паровых ванночек кремы и маски проникают глубже, повышая их эффективность.

Противовоспалительное действие

  • Добавление трав и эфирных масел успокаивает раздражения и способствует заживлению кожи.

Противопоказания

Паровые ванночки не рекомендуется проводить при:

  • Кожных заболеваниях (розацеа, экзема, купероз).
  • Повреждениях кожи (порезы, солнечные ожоги).
  • Астме и заболеваниях дыхательных путей.
  • Высокой температуре и сердечно-сосудистых заболеваниях.
  • Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

Как подготовиться к процедуре

  • Очистите кожу лица и заколите волосы.
  • Используйте стеклянную или керамическую миску и большое полотенце.

Время процедуры

  • Для жирной кожи: 10 минут.
  • Для нормальной: до 5 минут.
  • Для сухой: не более 3 минут.

Рецепты для паровых ванночек

Для зрелой кожи: розмарин + ромашка

  • 1 ст. л. розмарина.
  • 1 ст. л. цветков ромашки.
  • 1 капля эфирного масла ладана.
  • После процедуры нанесие маску с коллагеном для омоложения.

Для жирной кожи: чайное дерево + базилик

  • 3 капли эфирного масла чайного дерева.
  • Несколько листьев базилика.
  • Завершите уход глиняной маской для детокса.

Для нормальной и комбинированной кожи: лаванда + герань

  • 1 ст. л. цветков лаванды.
  • 3 капли эфирного масла герани.
  • Освежите кожу спреем с розовой водой.

Для сухой кожи: ромашка + чайное дерево

  • 2 пакетика ромашкового чая.
  • 2 капли эфирного масла чайного дерева.
  • Побалуйте кожу увлажняющей тканевой маской.

От отеков: черный чай + эвкалипт

  • 2 пакетика черного чая.
  • 2 капли эфирного масла эвкалипта.

Закрепите эффект массажем роллером или гуаша.

Полезные советы

  • Не забывайте о последующем увлажнении кожи.
  • Используйте только натуральные и качественные ингредиенты.
  • Проводите ванночки не чаще 1-2 раз в неделю.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Туризм
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде Аудио 
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений Аудио 
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности
ЕК отложит презентацию плана от отказу от российских энергоресурсов
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Китайский ИИ DeepSeek поставил крест на проекте Трампа "Звёздные врата"
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса
Geely укрепляет позиции в инновациях: переход на метанол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.