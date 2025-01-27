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Скраб-кубики с зеленым чаем матча: секрет упругой и сияющей кожи

Моя семья » Красота и стиль

Зеленый чай матча уже давно завоевал популярность не только в гастрономии, но и в косметологии. Его антиоксидантные свойства, витамины С и Е делают его идеальным компонентом для ухода за кожей. Матча способствует повышению упругости кожи, борется с возрастными изменениями, устраняет пигментацию и веснушки.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Девушка

Сегодня мы расскажем, как своими руками создать сахарные скраб-кубики с этим чудесным ингредиентом. Такой скраб удобен в использовании и станет оригинальным подарком.

Что потребуется

  • Силиконовая форма.
  • Прозрачная мыльная основа (230 г).
  • Сахар-песок (1,5 чашки).
  • Масло авокадо или миндаля (⅓ чашки).
  • Зеленый чай матча (1,5 ст. л.).
  • Молотый кофе (1 ст. л., опционально).
  • Эфирное масло (по желанию).

Как приготовить скраб-кубики

Шаг 1

  • Нарежьте мыльную основу кубиками и растопите в микроволновке, помешивая каждые 10-15 секунд.

Шаг 2

  • Смешайте масло авокадо или миндаля с порошком матча. Добавьте несколько капель эфирного масла для аромата.

Шаг 3

  • В другой емкости соедините сахар и молотый кофе. Кофе усиливает скрабирующий эффект, но его можно исключить.

Шаг 4

  • Быстро соедините сахарно-кофейную смесь с мыльной основой и маслом с матча, пока состав не начал застывать.

Шаг 5

  • Распределите смесь по ячейкам силиконовой формы. Если используете цельную форму, выровняйте поверхность и позже разрежьте застывший слой на кубики.

Шаг 6

  • Поставьте форму в холодильник на 30 минут. Затем аккуратно извлеките кубики и оставьте их на воздухе на 1-1,5 часа для полного высыхания. После этого уберите их в герметичный контейнер или банку.

Результат

Кубики-скраб подарят коже мягкость, гладкость и приятный аромат. Они удобны в использовании и будут радовать вас или ваших близких в ежедневном уходе за кожей.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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