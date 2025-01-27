Скраб-кубики с зеленым чаем матча: секрет упругой и сияющей кожи

Зеленый чай матча уже давно завоевал популярность не только в гастрономии, но и в косметологии. Его антиоксидантные свойства, витамины С и Е делают его идеальным компонентом для ухода за кожей. Матча способствует повышению упругости кожи, борется с возрастными изменениями, устраняет пигментацию и веснушки.
Сегодня мы расскажем, как своими руками создать сахарные скраб-кубики с этим чудесным ингредиентом. Такой скраб удобен в использовании и станет оригинальным подарком.
Кубики-скраб подарят коже мягкость, гладкость и приятный аромат. Они удобны в использовании и будут радовать вас или ваших близких в ежедневном уходе за кожей.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.
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Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.