Скраб-кубики с зеленым чаем матча: секрет упругой и сияющей кожи

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Зеленый чай матча уже давно завоевал популярность не только в гастрономии, но и в косметологии. Его антиоксидантные свойства, витамины С и Е делают его идеальным компонентом для ухода за кожей. Матча способствует повышению упругости кожи, борется с возрастными изменениями, устраняет пигментацию и веснушки.

Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio Девушка

Сегодня мы расскажем, как своими руками создать сахарные скраб-кубики с этим чудесным ингредиентом. Такой скраб удобен в использовании и станет оригинальным подарком.

Что потребуется

Силиконовая форма.

Прозрачная мыльная основа (230 г).

Сахар-песок (1,5 чашки).

Масло авокадо или миндаля (⅓ чашки).

Зеленый чай матча (1,5 ст. л.).

Молотый кофе (1 ст. л., опционально).

Эфирное масло (по желанию).

Как приготовить скраб-кубики

Шаг 1

Нарежьте мыльную основу кубиками и растопите в микроволновке, помешивая каждые 10-15 секунд.

Шаг 2

Смешайте масло авокадо или миндаля с порошком матча. Добавьте несколько капель эфирного масла для аромата.

Шаг 3

В другой емкости соедините сахар и молотый кофе. Кофе усиливает скрабирующий эффект, но его можно исключить.

Шаг 4

Быстро соедините сахарно-кофейную смесь с мыльной основой и маслом с матча, пока состав не начал застывать.

Шаг 5

Распределите смесь по ячейкам силиконовой формы. Если используете цельную форму, выровняйте поверхность и позже разрежьте застывший слой на кубики.

Шаг 6

Поставьте форму в холодильник на 30 минут. Затем аккуратно извлеките кубики и оставьте их на воздухе на 1-1,5 часа для полного высыхания. После этого уберите их в герметичный контейнер или банку.

Результат

Кубики-скраб подарят коже мягкость, гладкость и приятный аромат. Они удобны в использовании и будут радовать вас или ваших близких в ежедневном уходе за кожей.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



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