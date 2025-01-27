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7 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют старение

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что ухаживать за кожей просто, но многие из нас допускают ошибки, которые могут ускорить старение. Разберем основные из них и узнаем, как их избежать, чтобы продлить молодость кожи.

Женщина
Фото: https://www.freepik.com
Женщина

Недостаточное увлажнение

  • Сухость кожи — первый шаг к появлению морщин. Регулярное увлажнение утром и вечером помогает поддерживать естественный баланс. Летом лучше использовать легкие текстуры, а зимой — питательные средства, которые защитят кожу от ветра и сухого воздуха.

Неправильно подобранные средства

  • Использование косметики, не соответствующей вашему типу кожи или возрасту, может привести к дисбалансу. Например, антивозрастные средства для молодой кожи только нарушают её естественные процессы. Подбирайте уход с учетом реальных потребностей вашей кожи.

Неправильный демакияж

  • Смывать макияж нужно тщательно, чтобы кожа отдыхала и могла восстанавливаться. Оставленный на ночь макияж закупоривает поры, вызывает воспаления и приводит к появлению морщин. Регулярный правильный демакияж — обязательный этап ухода.

Чрезмерный уход

  • Слишком много средств и частое их использование перегружают кожу, делая её чувствительной и склонной к высыпаниям. Активные компоненты нужно применять умеренно, следуя рекомендациям производителя.

Игнорирование зоны шеи и декольте

  • Шея и декольте выдают возраст быстрее, чем лицо, если о них не заботиться. Уделяйте этим зонам столько же внимания, сколько и коже лица, используя подходящие средства.

Растягивающие движения при нанесении средств

  • Неправильные, слишком энергичные движения могут растягивать кожу, способствуя её дряблости. Наносите средства мягкими, похлопывающими движениями, особенно вокруг глаз.

Отсутствие крема с SPF

  • Солнцезащитный крем нужен не только на пляже, но и в повседневной жизни. Ультрафиолетовые лучи способствуют фотостарению, снижению упругости и обезвоживанию кожи. Для города выбирайте SPF 20-30, а для активного солнца — SPF 35+.

Дополнительный совет

Не забывайте, что уход за кожей включает не только косметику, но и здоровый образ жизни. Правильное питание, достаточное употребление воды и отказ от вредных привычек играют важную роль в сохранении её молодости и красоты.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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