Как сделать ресницы густыми и длинными за две недели: 6 эффективных рецептов

Роскошные густые ресницы, как в рекламе туши, — мечта многих. Однако добиться желаемого эффекта можно не только с помощью косметики, но и используя проверенные домашние средства. Мы собрали простые и безопасные рецепты, которые помогут укрепить ресницы и сделать их длиннее в короткие сроки.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Наращивание ресниц

Причины ослабления ресниц

На состояние ресниц влияет множество факторов:

Генетика: определяет их длину и густоту.

определяет их длину и густоту. Вредные привычки: использование щипцов для завивки, неправильное снятие макияжа.

использование щипцов для завивки, неправильное снятие макияжа. Нарощенные ресницы: они ослабляют собственные.

они ослабляют собственные. Некачественная косметика: сушит и ломает волоски.

Правильный уход и регулярные процедуры способны значительно улучшить внешний вид ваших ресниц.

Рецепты для укрепления ресниц

Касторовое масло, витамин Е и кокосовое масло

Этот питательный состав помогает укрепить слабые и ломкие ресницы.

Подогрейте 1 ст. л. касторового масла, 1 ч. л. кокосового масла и содержимое 2 капсул витамина Е на водяной бане (10-15 минут).

Остудите смесь и нанесите перед сном с помощью ватного диска.

Масло эму и алоэ вера

Масло эму обладает регенерирующими свойствами, а алоэ вера стимулирует рост волосков.

Смешайте 10 капель масла эму с 1 ч. л. сока алоэ.

Нанесите на ресницы тонким слоем и оставьте до полного впитывания.

Яйцо и глицерин

Комбинация биотина в яйце и увлажняющего глицерина улучшает структуру ресниц.

Взбейте 1 яичный белок с 1 ч. л. глицерина до однородности.

Наносите дважды в день на 15 минут, затем смывайте.

Оливковое, миндальное и лавандовое масла

Этот состав делает ресницы не только крепче, но и немного темнее.

Смешайте 10 капель оливкового масла, 5 капель миндального и 5 капель лавандового.

Наносите состав щеточкой от старой туши 2-3 раза в день.

Вазелин

Косметический вазелин помогает увлажнить сухие и ломкие ресницы.

Наносите тонкий слой вазелина на ресницы перед сном.

Кокосовое молоко

Протеины и жиры кокосового молока питают ресницы и способствуют их росту.

Нанесите молоко ватным диском на ресницы и веки.

Помассируйте 5-10 минут, затем смойте теплой водой.

Важные рекомендации

Перед использованием любого средства проведите тест на запястье, чтобы исключить аллергическую реакцию. Также не забывайте очищать ресницы перед нанесением средств, чтобы питательные вещества лучше впитывались.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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