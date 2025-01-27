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Топ-6 масел для ухода за посечёнными волосами

2:04
Моя семья » Красота и стиль

1. Кокосовое масло. Одно из самых популярных масел для восстановления сухих и поврежденных волос. Проникает глубоко в стержень волоса, укрепляя его изнутри. Помогает предотвратить ломкость и секущиеся кончики.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

2. Аргановое масло. Богато антиоксидантами и витамином Е. Обладает увлажняющими свойствами, делает волосы мягкими и блестящими. Подходит для тонких и ослабленных волос.

3. Оливковое масло. Отличный источник витаминов А и Е, а также жирных кислот. Увлажняет и смягчает волосы, помогает бороться с сухостью и ломкостью. Легко наносится и быстро впитывается.

4. Масло жожоба. По составу напоминает кожное сало, поэтому легко усваивается кожей головы и волосами. Способствует восстановлению структуры волоса, уменьшает ломкость и секущиеся концы. Подходит для всех типов волос.

5. Масло авокадо. Содержит витамины A, D и E, а также жирные кислоты. Глубоко питает и увлажняет волосы, делая их гладкими и шелковистыми. Особенно полезно для сухих и поврежденных волос.

6. Масло ши (карите). Создает защитный барьер вокруг каждого волоска, предотвращая потерю влаги. Смягчает и разглаживает волосы, уменьшая пушистость и секущиеся кончики. Идеально подходит для густых и жестких волос.

Как применять

Наноси выбранное масло на влажные или сухие волосы, уделяя особое внимание кончикам. Оставь на 30 минут, затем смой шампунем. Для лучшего эффекта можно делать масляные маски перед мытьем головы.

Регулярное использование этих масел поможет восстановить здоровье ваших волос и уменьшить количество секущихся концов.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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