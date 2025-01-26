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Как избавиться от цыпок на руках: эффективные рекомендации косметологов

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Цыпки — это не просто косметическая неприятность, а реальная проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в холодное время года. Эти мелкие трещины на коже рук вызывают дискомфорт, зуд, стянутость, а иногда и болезненность. В этой статье расскажем, как справиться с "цыпками" и вернуть коже рук здоровый вид.

Аллергия
Фото: https://www.freepik.com
Аллергия

Что такое цыпки

Цыпки — народное название для мелких трещинок на коже тыльной стороны ладоней и пальцев. Они появляются из-за нарушения защитного барьера кожи, делая её уязвимой к внешним воздействиям. Без должного ухода "цыпки" могут перерасти в более глубокие трещины, сопровождающиеся болезненными ощущениями.

Почему появляются цыпки

Основные причины

  • Сухой воздух: отопление зимой вытягивает влагу из кожи.
  • Холод: мороз сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение.
  • Резкие перепады температуры: стресс для кожи при переходе из тепла в холод.
  • Влажные руки на морозе: испарение влаги приводит к пересушиванию.
  • Бытовая химия: частое использование антисептиков и моющих средств разрушает кожный барьер.

Домашний уход за кожей рук

Эти простые методы помогут справиться с цыпками:

  • Увлажнение: наносите питательный крем для рук несколько раз в день, особенно после контакта с водой.
  • Защита: носите перчатки в холодную погоду и при работе с бытовой химией.
  • Пилинг: используйте мягкие скрабы на основе натуральных ингредиентов (сахар, мёд, овсянка) для удаления ороговевших клеток.
  • Масляные ванночки: добавьте в тёплую воду несколько капель оливкового или миндального масла и погрузите руки на 10-15 минут.
  • Компрессы с травами: отвары ромашки, календулы или шалфея успокоят кожу и снимут воспаление.
  • Ночные маски: наносите питательный крем на ночь и надевайте хлопковые перчатки.

Когда стоит обратиться к косметологу

Если домашние методы не помогают, стоит обратиться за профессиональной помощью. Косметологи предлагают следующие процедуры:

  • Инъекции полимолочной кислоты: стимулируют выработку коллагена и эластина.
  • Биоревитализация: увлажняет кожу изнутри с помощью гиалуроновой кислоты.
  • Мезотерапия: доставляет в кожу витамины и минералы, ускоряя её регенерацию.
  • Парафинотерапия: тепловое воздействие увлажняет и питает кожу.

Профилактика цыпок

  • Чтобы избежать появления цыпок, соблюдайте следующие правила:
  • Используйте защитные кремы с барьерным эффектом.
  • Не забывайте про перчатки зимой.
  • Ограничьте использование антисептиков, заменив их мягкими мылами.
  • Увлажняйте кожу после каждого мытья рук.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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