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Ошибки в уходе за жирным типом кожи головы и как их избежать

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Жирный тип кожи головы может доставлять неудобства, особенно если волосы быстро теряют свежесть, выглядят неопрятно и лишены объема. Однако, соблюдая несколько простых рекомендаций, можно значительно улучшить состояние волос и кожи головы.

Рыжая женщина держит руку в жесте йоги
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая женщина держит руку в жесте йоги

Ошибки, которых следует избегать:

  1. Редкое мытье волос. Многие считают, что редкое мытье волос помогает уменьшить жирность, но это миф. Накопление грязи, кожного сала и остатков средств для укладки может привести к воспалениям и выпадению волос. Поэтому важно мыть волосы по мере их загрязнения, независимо от того, делаете ли вы это раз в неделю или каждый день.
  2. Частое использование глубоко очищающих шампуней. Глубокое очищение полезно, но не стоит делать его регулярной процедурой. Частое "смывание до скрипа" стимулирует кожу головы вырабатывать больше кожного сала. Рекомендуется использовать такие шампуни не чаще одного раза в две недели, чтобы не пересушить кожу и не усилить работу сальных желез.

Советы для свежести волос:

  • Правильная укладка. Многие боятся, что укладка сделает волосы жирными, но на самом деле она может помочь сохранить их свежесть. Стайлинг приподнимает волосы от корней, уменьшая их контакт с кожей головы и снижая впитывание кожного сала. Используйте укладочные средства и создавайте объемные прически, чтобы уменьшить контакт волос с кожей головы.
  • Умеренное питание волос. Если волосы выглядят жирными сразу после мытья без объема и слипшимися, это может указывать на избыток питательных веществ. Это происходит, когда вы используете слишком много питательных средств (маски, масла, тяжелые бальзамы).

Решение:

  • Смените уход на более легкие средства.
  • Тщательно смывайте шампунь и кондиционер прохладной водой.
  • На время исключите маски и используйте пилинг для кожи головы, чтобы удалить остатки средств.
  • Чистота аксессуаров. Жирным волосам важно избегать лишнего контакта с грязью. Регулярно мойте расчески, стирайте головные уборы, полотенца, резинки и наволочки. Старайтесь не трогать волосы руками, так как это ускоряет их загрязнение.
  • Меньше стресса. Часто проблема "жирных волос" существует только в нашем воображении. Перестаньте зацикливаться на этом, возможно, ситуация не так критична, какой вам кажется.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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