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Луи Гаррель, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон: невероятный показ мужской коллекции Dior в Париже

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Знаменитости на показе мужской коллекции Dior осень-зима 2025

24 января дом Dior пригласил знаменитостей, инфлюенсеров и послов на свой показ мужской коллекции осень-зима 2025. Коллекция, как всегда, произвела фурор под руководством художественного директора Кима Джонса.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

"Я окружён невероятными женщинами в своей жизни, и мне очень повезло их всех знать," — сказал дизайнер в интервью несколькими днями ранее показа.

Эти же женщины, конечно, были замечены в первом ряду: Кейт Мосс, близкая подруга Кима Джонса, на головокружительных каблуках и в блестящем костюме, актриса и модель Гвендолин Кристи также присутствовала, одетая в серый костюм с структурированными плечами.

Среди мужчин невозможно пропустить присутствие Роберта Паттинсона. 38-летний актер и посол дома выбрал парижский стиль, характеризующийся свободной курткой, брюками и бархатным беретом. Луи Гаррель предпочел черный костюм с точными линиями, украшенный голубой полосатой рубашкой, застегнутой до шеи. Звездный танцор Хьюго Маршанд, американский баскетболист Крис Полл и французский актёр Жюльен де Сен-Жан также откликнулись на этот неизбежный модный вызов Недели моды в Париже.

Коллекция, посвященная линии Кристиана Диора

В этом сезоне Ким Джонс черпал вдохновение из архивов Дома Dior, обратившись к линии H, созданной Кристианом Диором в 1954 году. Тогда дизайнер нарисовал платья, которые подчеркивали бюст и опускали талию, создавая силуэт, напоминающий горизонтальную линию буквы H. В пресс-релизе Ким Джонс объяснил, что эта линия обладает графическими элементами, которые, казалось, идеально переносятся в мир мужского стиля.

Эта игра с дизайном была повсеместной в этой великолепной коллекции. Она проявлялась в деталях, таких как большие узлы на плаще или сапогах, брюки, похожие на широкие юбки. Также в контрасте материалов, где безупречный кожаный пиджак встречался с мягкостью сатинового блузона. И наконец, в чистых цветах: чёрном, темно-синем, пудрово-розовом.

Коллекция была величественной, выполненной, как всегда, с точностью, ложной простотой и бесконечной элегантностью. 

Уточнения

Дефиле́ (также пока́з мод) — демонстрация моделей одежды манекенщицами и манекенщиками в процессе их движения по подиуму.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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