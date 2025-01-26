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Всё о пользе и вреде двойного мытья волос

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Полезность двойного мытья

1. Удаление загрязнений. Первое нанесение шампуня помогает убрать поверхностную грязь, пот и остатки продуктов для укладки. Второе — глубже очищает кожу головы и волосы.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

2. Для жирных волос. Людям с жирной кожей головы и волосами двойное мытье поможет лучше контролировать выработку кожного сала.

3. После использования укладочных средств. Если вы часто пользуетесь лаками, гелями или муссами, двойное мытье позволит полностью избавиться от остатков этих средств.

4. Пловцам. Хлорированная вода может сильно сушить волосы, и двойное мытье помогает эффективно удалить хлор и восстановить баланс влаги.

Когда стоит избегать двойного мытья

1. Ежедневное мытье. Если вы моете волосы каждый день, частое использование шампуня может нарушить естественный жировой баланс кожи головы, вызывая сухость и раздражение.

2. Вьющиеся волосы. Такие волосы склонны к сухости, и чрезмерное мытье может привести к ломкости и повреждению структуры волос.

3. Окрашенные волосы. Частое применение шампуня может ускорить вымывание пигмента, особенно если краска яркая или нестойкая.

 

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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