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Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?

1:37
Моя семья

Люди старше 60 лет все чаще решают отказаться отношений и жить отдельно партнеров. Откуда взялась такая тенденция и почему она набирает популярность? Расскажем вам историю Андреа и его жены Ли.

пенсионеры
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пенсионеры

Большую часть вечеров Андреа садится смотреть телевизор. Ли, которая находится в часе езды, делает то же самое. На протяжении всего шоу они переписываются: "Эй, что ты об этом думаешь? Разве это не смешно?"

Обсуждение одной и той же телепрограммы из разных гостиных в разных пригородах — обычное занятие для пары.

66-летний Андреа и 68-летняя Ли познакомились в интернете в 2010 году и состоят в отношениях уже 14 лет. Обычно они проводят порознь с понедельника по четверг и вместе с пятницы по воскресенье.

"Такой тип отношений, известный как совместное проживание порознь — или LAT — становится все более популярным среди людей старше 60 лет", — рассказала Элизабет Шоу, клинический и консультационный психолог.

Для Андреа и Ли жизнь в отдельных домах — осознанное решение, хотя иногда они обсуждают идею совместного проживания.

"Мы можем позволить себе жить отдельно и при этом наслаждаться своим образом жизни, и нам не приходится иметь дело с множеством домашних споров, с которыми приходится сталкиваться некоторым парам, живущим вместе", — объяснил причину Андреа.

Эта пара наслаждается своей независимостью и собственной компанией.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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