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Вещи с характером: утилитарный стиль, который покоряет весной 2025

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Утилитарный стиль вновь на пике моды! Практичные ткани, объемные карманы и лаконичные силуэты идеально сочетают в себе функциональность и элегантность.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Девушка

Такие вещи появились в весенних коллекциях 2025 года и уже покорили сердца модниц. В этом материале рассказываем о 12 вещах в стиле сафари и карго, которые помогут создать стильный и удобный гардероб.

Жакет сафари

  • Альтернатива классическому тренчу, выполненная из габардина или хлопчатобумажных тканей. Такой жакет сочетает в себе отложной воротник, накладные карманы и пояс, создавая утонченный образ для городских джунглей.

Брюки карго

  • Классика утилитарного стиля — брюки с вместительными карманами. Сочетайте их с легкими блузками или футболками, чтобы создать удобный повседневный образ.

Жилет сафари

  • Практичная модель для многослойных образов. Круглый вырез, вместительные карманы и приталенный силуэт делают этот жилет стильным дополнением весеннего гардероба.

Платье-футляр

  • Классическое платье-футляр с утилитарными элементами, такими как накладные карманы и рельефные швы. Идеально для офисного стиля или вечерних прогулок.

Блузка-рубашка

  • Объемные карманы с клапанами и струящиеся ткани делают эту блузку идеальной для сочетания с брюками и юбками. Легкий материал добавляет образу воздушности.

Платье-рубашка

  • Этот универсальный предмет гардероба дополнен воротником-стойкой, лацканами и погонами. Выбирайте традиционные оттенки сафари, такие как бежевый и хаки.

Брюки в утилитарном стиле

  • Для тех, кто не любит слишком очевидные элементы стиля карго, подойдут брюки с боковыми карманами и отделочными строчками. Они подчеркнут элегантность и практичность.

Шорты карго

  • Идеальны для весны в сочетании с объемными рубашками и легкими футболками. Лучше всего смотрятся из хлопкового габардина.

Юбка миди

  • Юбка-карандаш с накладными карманами и застежкой спереди отлично подходит как для повседневных, так и для деловых образов. Выбирайте ткани, которые хорошо держат форму.

Двубортный жакет

  • Элегантный жакет с лацканами и накладными карманами станет отличным дополнением к любому образу. Его можно носить как самостоятельный элемент или в комплекте с брюками.

Комбинезон

  • Идеальное решение для утилитарного гардероба. Эластичные кулиски на талии и штанинах, погоны и накладные карманы делают этот комбинезон незаменимым.

Прозрачные элементы

  • Для тех, кто хочет добавить легкости в утилитарный стиль, подойдут вещи с прозрачными вставками, например, юбки или топы. Они подчеркнут женственность и создадут эффектный образ.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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