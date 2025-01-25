Вещи с характером: утилитарный стиль, который покоряет весной 2025

Утилитарный стиль вновь на пике моды! Практичные ткани, объемные карманы и лаконичные силуэты идеально сочетают в себе функциональность и элегантность.
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Девушка
Такие вещи появились в весенних коллекциях 2025 года и уже покорили сердца модниц. В этом материале рассказываем о 12 вещах в стиле сафари и карго, которые помогут создать стильный и удобный гардероб.
Жакет сафари
Альтернатива классическому тренчу, выполненная из габардина или хлопчатобумажных тканей. Такой жакет сочетает в себе отложной воротник, накладные карманы и пояс, создавая утонченный образ для городских джунглей.
Брюки карго
Классика утилитарного стиля — брюки с вместительными карманами. Сочетайте их с легкими блузками или футболками, чтобы создать удобный повседневный образ.
Жилет сафари
Практичная модель для многослойных образов. Круглый вырез, вместительные карманы и приталенный силуэт делают этот жилет стильным дополнением весеннего гардероба.
Платье-футляр
Классическое платье-футляр с утилитарными элементами, такими как накладные карманы и рельефные швы. Идеально для офисного стиля или вечерних прогулок.
Блузка-рубашка
Объемные карманы с клапанами и струящиеся ткани делают эту блузку идеальной для сочетания с брюками и юбками. Легкий материал добавляет образу воздушности.
Платье-рубашка
Этот универсальный предмет гардероба дополнен воротником-стойкой, лацканами и погонами. Выбирайте традиционные оттенки сафари, такие как бежевый и хаки.
Брюки в утилитарном стиле
Для тех, кто не любит слишком очевидные элементы стиля карго, подойдут брюки с боковыми карманами и отделочными строчками. Они подчеркнут элегантность и практичность.
Шорты карго
Идеальны для весны в сочетании с объемными рубашками и легкими футболками. Лучше всего смотрятся из хлопкового габардина.
Юбка миди
Юбка-карандаш с накладными карманами и застежкой спереди отлично подходит как для повседневных, так и для деловых образов. Выбирайте ткани, которые хорошо держат форму.
Двубортный жакет
Элегантный жакет с лацканами и накладными карманами станет отличным дополнением к любому образу. Его можно носить как самостоятельный элемент или в комплекте с брюками.
Комбинезон
Идеальное решение для утилитарного гардероба. Эластичные кулиски на талии и штанинах, погоны и накладные карманы делают этот комбинезон незаменимым.
Прозрачные элементы
Для тех, кто хочет добавить легкости в утилитарный стиль, подойдут вещи с прозрачными вставками, например, юбки или топы. Они подчеркнут женственность и создадут эффектный образ.
Уточнения
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.