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Модный гид: трендовые платья для тёплой зимы и весны

3:42
Моя семья » Красота и стиль

Эта зима оказалась необычно тёплой, и ранняя весна уже на подходе. Самое время подготовить гардероб к новому сезону и пополнить его универсальными платьями, которые согреют в прохладные дни и подчеркнут вашу индивидуальность. Мы собрали девять трендовых моделей, которые идеально подходят для конца зимы и начала весны.

Девушка
Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Трикотажное платье: уют и элегантность

  • Трикотажные платья остаются классикой зимнего сезона благодаря своей мягкости и универсальности. Такие модели идеально подчеркивают фигуру, создавая комфорт и изысканный образ. Выбирайте оттенки серого, карамельного или глубокого синего. Носите их с высокими сапогами, ремнём и длинным пальто.

Платье-свитер: стильный зимний уют

  • Объёмные платья-свитеры из шерсти, кашемира или ангоры — идеальный выбор для холодной погоды. Они прекрасно сочетаются с плотными колготками и массивными ботинками. Для изысканного акцента добавьте крупные серьги или лаконичный браслет.

Платье-рубашка: практичность и стиль

  • Платья-рубашки из плотных тканей, таких как твид или шерсть, подчеркнут деловой стиль. Сочетайте их с кожаным ремнём и ботильонами. Добавьте аксессуары, чтобы завершить образ, подходящий как для офиса, так и для прогулки по городу.

Высокий ворот: тепло и изящество

  • Платья с высоким воротом не только согревают, но и создают утончённый силуэт. Оттенки кремового, бежевого или нежно-розового освежают лицо и подчёркивают элегантность. Такие модели идеально смотрятся с минималистичными украшениями и длинными пальто.

Бархатное платье: нотки роскоши

  • Бархатные платья — воплощение элегантности. Насыщенные оттенки, такие как изумрудный, бордовый или сливовый, придают образу особый шик. Сочетайте их с изящной обувью на каблуке и минималистичными украшениями для вечернего выхода.

Платья с драпировкой: женственность в деталях

  • Драпировка подчёркивает фигуру и создаёт эффект лёгкости. Такие платья идеально подходят для дневных и вечерних образов. Дополните их ботильонами или сапогами, а для вечернего выхода — яркими аксессуарами.

Принтованные платья: игра с узорами

  • Платья с геометрическими узорами, клеткой или флористическими мотивами освежают зимний гардероб. Сочетайте их с однотонной верхней одеждой и аксессуарами, чтобы сохранить баланс и акцентировать внимание на принте.

Вельветовые платья: уют и стиль

  • Вельвет добавляет текстурности и тепла в зимние образы. Платья в пастельных или насыщенных тонах, таких как винный или шоколадный, прекрасно смотрятся с плотными колготками и шерстяными кардиганами.

Многослойные образы: игра на контрастах

  • Сочетайте платья с водолазками, кардиганами или меховыми жилетами. Многослойность создаёт гармоничные и сложные образы, которые дарят комфорт и стиль. Дополните их аксессуарами, такими как ремни и структурированные сумки.

Итоги

Эти платья помогут создать стильные и практичные образы для ранней весны. Они подчеркивают женственность, дарят тепло и позволяют экспериментировать с аксессуарами. Выбирайте модель, которая отражает вашу индивидуальность, и наслаждайтесь модным сезоном!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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