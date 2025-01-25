7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными

1. Вытягивание губ вперед.
— Вытяните губы вперед, как будто собираетесь поцеловать кого-то.
— Удерживайте положение 10 секунд, затем расслабьтесь.
— Повторите упражнение 10-20 раз.
2. Произнесение гласных звуков.
— Произносите гласные звуки "о", "е", "и" с усилием, вытянув губы вперед.
— Держите каждую позицию 5-10 секунд, затем переходите к следующему звуку.
— Повторите цикл 3-5 раз.
3. Движение губами вправо-влево.
— Перемещайте губы сначала вправо, затем влево, удерживая каждое положение на 5-10 секунд.
— Повторите упражнение 10-15 раз.
4. Подтягивание верхней губы.
— Поднимите верхнюю губу вверх, стараясь коснуться носа.
— Удерживайте положение 5-10 секунд, затем опустите губу.
— Повторите упражнение 10-15 раз.
5. Надувание щек.
— Надуйте обе щеки воздухом, задержитесь на 5-10 секунд, затем медленно выпустите воздух.
— Повторите упражнение 10-15 раз.
6. Широкая улыбка.
— Растяните губы в широкой улыбке, напрягая мышцы рта.
— Удерживайте улыбку 10-15 секунд, затем расслабьтесь.
— Повторите упражнение 10-15 раз.
7. Рисование букв "O" и "X".
— Нарисуйте губами букву "O", держа губы округленными.
— Затем нарисуйте букву "X", перемещая губы из стороны в сторону.
— Повторите упражнение 10-15 раз.
Эти упражнения следует выполнять регулярно, желательно каждый день, чтобы добиться видимых результатов.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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