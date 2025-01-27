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Как избежать разводов при нанесении автозагара?

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Автозагар – отличное средство для создания красивого ровного загара без солнечных лучей. Однако многие сталкиваются с проблемой разводов, полос и пятен, которые могут испортить результат. Чтобы автозагар ложился ровно, важно следовать определённым шагам. В этом руководстве мы расскажем, как избежать разводов и получить идеальный оттенок загара.

Загар
Фото: Freepik is licensed under Free license
Загар

Шаг 1: Подготовка кожи

Перед нанесением автозагара необходимо тщательно подготовить кожу. Сначала примите душ, чтобы удалить все загрязнения и ороговевшие клетки с поверхности дермы. Используйте скраб или пемзу для отшелушивания, особенно в областях с сухой кожей (локти, колени). После этого увлажните кожу.

Шаг 2: Выбор и нанесение средства

Для равномерного нанесения средства используйте специальную перчатку для автозагара. Это поможет избежать разводов и пятен, а также защитит ваши руки от окрашивания. Начинайте с ног и постепенно переходите к другим частям тела, равномерно распределяя средство. Не наносите слишком много продукта за один раз.

Шаг 3: Ожидание и закрепление

После нанесения автозагара подождите 10-15 минут, чтобы средство впиталось. Избегайте контакта с одеждой и водой в течение этого времени. Для закрепления результата нанесите лёгкий увлажняющий крем.

Чтобы загар держался дольше и не слезал, продолжайте увлажнять кожу. Также избегайте агрессивных пилингов и горячих душей.

Уточнения

Автозагар средства для загара, бронзаторы, моментальный загар — искусственный загар, приобретаемый кожей за счёт перекрашивания верхнего слоя кожи, при этом не требуется воздействие солнечных лучей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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