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Почему важно следить за состоянием расчёски и её чистотой?

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Расчёски – это не просто инструмент для укладки волос, но и место для накопления грязи, масел и бактерий. Чтобы избежать проблем с кожей головы и сохранить здоровье локонов важно следить за состоянием расчёски и вовремя её менять. Также стоит уделить внимание регулярной очистке инструмента. Расскажем, как часто нужно менять расчёску и как правильно её мыть.

расческа
Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
расческа

Когда менять расчёску?

Рекомендуется менять расчёску раз в 6–12 месяцев в зависимости от её состояния. Если зубчики начинают ломаться, покрываться трещинами или если расчёска теряет форму, пора задуматься о её замене. Особенно это касается щёток с натуральной щетиной, которая может со временем стать менее упругой.

Как правильно мыть расчёску?

Мыть расчёску стоит регулярно, чтобы удалить накопившиеся волосы, грязь и косметические средства. Для этого достаточно удалить волосы из щётки, а затем промыть её в тёплой воде с мягким шампунем или моющим средством. Хорошо подходит также использование антибактериального мыла для дезинфекции инструмента. Оставьте расчёску сохнуть в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации.

Регулярная замена и очистка расчёски – это важный шаг в уходе за волосами. Так вы не только улучшите их здоровье, но и продлите срок службы инструмента.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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