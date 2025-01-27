Почему стоит использовать SPF даже в помещении?

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Мы привыкли наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу, но задумывались ли вы, что вредное излучение воздействует на кожу даже дома? Синий свет от экранов гаджетов и искусственное освещение могут провоцировать преждевременное старение, вызывать пигментацию и снижать уровень коллагена. Рассказываем, почему важно использовать SPF ежедневно, даже если вы не выходите из дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в кровати

Скрытая угроза для кожи

Многие считают, что солнцезащитный крем нужен только на улице, но это не так. Длительное пребывание перед экраном компьютера, телефона или телевизора может привести к фотостарению. Синий свет (HEV) и искусственное освещение способны проникать в глубокие слои кожи, разрушая коллаген и провоцируя появление пигментации.

Как защититься?

Используйте дневной крем с SPF не ниже 30, даже если не выходите на улицу. Он создаст барьер от вредного излучения и поможет сохранить молодость кожи.

Дополнительные меры

Кроме SPF-крема, наносите антиоксидантную сыворотку, которая снижает негативное влияние синего света. Также можно установить специальные защитные фильтры на экраны гаджетов, чтобы минимизировать вредное излучение.

Регулярное использование SPF даже в помещении поможет сохранить здоровье и красоту кожи, предотвращая ранние признаки старения.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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