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Ошибки в уходе, из-за которых волосы быстрее пачкаются

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Вы только что вымыли голову, но уже к вечеру волосы теряют свежесть и выглядят несвежими? Быстрое загрязнение прядей – распространённая проблема, которая может быть связана не только с жирным типом кожи головы. Давайте разберёмся, почему это происходит и как продлить их свежесть.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть

Частое мытьё – причина, а не решение

Чем чаще вы моете голову, тем активнее сальные железы вырабатывают себум, компенсируя потерю естественного защитного слоя. В результате волосы начинают пачкаться ещё быстрее. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте реже использовать шампунь и отдавайте предпочтение мягким формам очищения.

Неправильно подобранные средства

Если ваш шампунь слишком агрессивный или, наоборот, слишком увлажняющий, это может повлиять на состояние кожи головы. Используйте средства, соответствующие вашему типу волос, и не забывайте про лёгкий бальзам, не утяжеляющий пряди.

Частое касание волос руками

Привычка трогать волосы в течение дня делает их грязными намного быстрее. Старайтесь контролировать это и выбирайте причёски, которые минимизируют контакт с руками, например, лёгкие пучки или хвосты.

Загрязнение окружающей среды

Городская пыль и выхлопные газы оседают на волосах. Используйте термозащиту или лёгкие ухаживающие спреи, создающие барьер на поверхности прядей.

Рацион питания

Чрезмерное употребление жирной, сладкой и острой пищи стимулирует работу сальных желёз. Добавьте в рацион больше овощей, орехов и продуктов, богатых Омега-3, чтобы поддерживать здоровье кожи головы.

Чтобы волосы дольше оставались чистыми, важно правильно подбирать уход, минимизировать механическое воздействие и следить за питанием. Маленькие изменения в привычках помогут надолго сохранить ощущение свежести и лёгкости.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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