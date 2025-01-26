Правда ли, что кондиционер утяжеляет волосы у корней и провоцирует жирность?

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Кондиционер — важный этап ухода за волосами, но существует распространённое мнение, что его нельзя наносить на корни. Якобы это утяжеляет волосы, делает их жирными и даже провоцирует выпадение. Так ли это на самом деле, или это просто миф? Давайте разбираться.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Почему не рекомендуют наносить кондиционер на корни?

Риск утяжеления. Плёнка, создаваемая кондиционером, может сделать корни волос более плотными, из-за чего волосы быстро теряют объём. Повышенная жирность кожи головы. Если у вас склонность к жирным волосам, кондиционер у корней может только усугубить проблему, так как кожа головы и так выделяет достаточно себума. Риск забивания пор. Некоторые кондиционеры содержат масла, силиконы и плёнкообразующие компоненты, которые могут оставаться на коже головы, вызывая зуд, раздражение и даже выпадение волос. Неподходящий состав. Кондиционеры с тяжёлыми силиконами и восками могут оставлять липкость и эффект «грязных волос».

Когда можно наносить кондиционер на корни?

Хотя в большинстве случаев кондиционер наносят только на длину, есть исключения, когда его можно использовать и на корни:

Если у вас сухая кожа головы. Некоторым людям не хватает естественного увлажнения, поэтому лёгкие кондиционеры могут помочь предотвратить сухость и шелушение.

Некоторым людям не хватает естественного увлажнения, поэтому лёгкие кондиционеры могут помочь предотвратить сухость и шелушение. Если кондиционер содержит лечебные компоненты. Например, кондиционеры с экстрактами ромашки, ментола или гиалуроновой кислотой могут оказывать успокаивающее и увлажняющее действие на кожу головы.

Например, кондиционеры с экстрактами ромашки, ментола или гиалуроновой кислотой могут оказывать успокаивающее и увлажняющее действие на кожу головы. Если средство не утяжеляет волосы. Лёгкие бальзамы и кондиционеры без силиконов можно наносить ближе к корням, особенно если волосы тонкие и нуждаются в дополнительном объёме.

Лёгкие бальзамы и кондиционеры без силиконов можно наносить ближе к корням, особенно если волосы тонкие и нуждаются в дополнительном объёме. Если вы используете метод ковошинга. При этом способе мытья волос кондиционер применяется вместо шампуня, и он неизбежно попадает на кожу головы.

Наносить кондиционер на корни не всегда вредно, но важно учитывать тип волос и состав средства. Главное — знать меру и подбирать продукты, соответствующие потребностям ваших волос.

Уточнения

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



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