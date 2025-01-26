Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?

Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем на других участках лица, и практически не имеет сальных желез. Из-за этого она подвержена сухости, потере эластичности и быстрому появлению морщин. Многие совершают ошибку, интенсивно растирая кожу во время демакияжа, чтобы быстрее удалить тушь или тени. Однако такая привычка может привести к нежелательным последствиям. Разберёмся, чем опасно трение глаз и как правильно очищать эту зону, не причиняя вреда.
Частое трение повреждает коллагеновые волокна, которые отвечают за упругость кожи. Со временем это приводит к потере тонуса, образованию мелких морщин и появлению «гусиных лапок». Если вы хотите дольше сохранять молодость, избегайте любых агрессивных действий в этой зоне.
Сильное механическое воздействие может вызвать воспаление, покраснение и шелушение. Особенно это опасно для людей с чувствительной кожей, склонной к раздражению. Также при интенсивном трении можно повредить защитный барьер кожи, из-за чего она начнёт сильнее реагировать на внешние факторы.
Когда вы сильно трёте глаза, вы можете повредить или вырвать ресницы. Корни ослабевают, что приводит к их истончению и замедлению роста. Кроме того, если остатки макияжа не удалены полностью, это может закупоривать волосяные фолликулы, что также способствует выпадению.
Чтобы избежать этих проблем, откажитесь от привычки тереть глаза и переходите на бережный уход. Ваше лицо скажет вам спасибо, а взгляд останется молодым и сияющим!
Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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