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Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем на других участках лица, и практически не имеет сальных желез. Из-за этого она подвержена сухости, потере эластичности и быстрому появлению морщин. Многие совершают ошибку, интенсивно растирая кожу во время демакияжа, чтобы быстрее удалить тушь или тени. Однако такая привычка может привести к нежелательным последствиям. Разберёмся, чем опасно трение глаз и как правильно очищать эту зону, не причиняя вреда.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Растяжение кожи и преждевременные морщины

Частое трение повреждает коллагеновые волокна, которые отвечают за упругость кожи. Со временем это приводит к потере тонуса, образованию мелких морщин и появлению «гусиных лапок». Если вы хотите дольше сохранять молодость, избегайте любых агрессивных действий в этой зоне.

Раздражение и сухость

Сильное механическое воздействие может вызвать воспаление, покраснение и шелушение. Особенно это опасно для людей с чувствительной кожей, склонной к раздражению. Также при интенсивном трении можно повредить защитный барьер кожи, из-за чего она начнёт сильнее реагировать на внешние факторы.

Выпадение ресниц

Когда вы сильно трёте глаза, вы можете повредить или вырвать ресницы. Корни ослабевают, что приводит к их истончению и замедлению роста. Кроме того, если остатки макияжа не удалены полностью, это может закупоривать волосяные фолликулы, что также способствует выпадению.

Как правильно удалять макияж без вреда?

  1. Выбирайте мягкие средства, предназначенные специально для демакияжа глаз.
  2. Смочите ватный диск мицеллярной водой или гидрофильным маслом и приложите к веку на 10–15 секунд, чтобы макияж растворился.
  3. Осторожно проведите диском вниз по линии роста ресниц, не растягивая кожу.
  4. Используйте отдельный ватный диск для каждого глаза, чтобы избежать попадания частиц макияжа в слизистую.

Чтобы избежать этих проблем, откажитесь от привычки тереть глаза и переходите на бережный уход. Ваше лицо скажет вам спасибо, а взгляд останется молодым и сияющим!

Уточнения

Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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