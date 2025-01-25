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Тренды, проверенные временем: 6 модных идей 2024 года, которые остаются с нами

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Модные тренды часто приходят и уходят, но некоторые вещи остаются с нами дольше, чем на один сезон. Многие из трендов 2024 года по-прежнему будут на пике популярности в 2025 году, поэтому не спешите убирать их с глаз долой. В этой статье расскажем о шести ключевых модных решениях, которые останутся в тренде.

Одежда
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Лоферы

  • Этот тип обуви стал настоящим хитом. Лоферы на тракторной подошве, модели из замши или декорированные цепями отлично сочетались с носками, брюками, платьями и деловыми ансамблями. В 2025 году они сохраняют популярность, а дизайнеры уже готовят новые интерпретации для весеннего сезона.

Мешковатые джинсы

  • Мешковатые джинсы стали базовым элементом гардероба. Их универсальность позволяет легко сочетать их с разной обувью и создавать образы на любой случай. Такая модель подчеркивает фигуру, оставаясь при этом комфортной, и точно не выйдет из моды в ближайшее время.

Леопардовый принт

  • Этот принт вызвал смешанные чувства у модников в 2024 году. Одни устали от него, другие продолжают находить в нём вдохновение. В 2025 году леопард остаётся трендом, но с нюансом: смелые образы с юбками или платьями можно дополнить минималистичными аксессуарами, чтобы подчеркнуть стиль, не перегружая наряд.

Длинное пальто

  • Макси-длина стала фаворитом осенне-зимнего сезона 2024/2025. Длинные пальто нейтральных оттенков выглядят утончённо и подходят как для делового стиля, так и для повседневных образов. В 2025 году эта тенденция продолжит захватывать модные коллекции.

Коричневый цвет

  • Этот оттенок лидирует уже не первый сезон. Тёплые тона коричневого, от светлого какао до насыщенного шоколада, стали основой уютных осенних и зимних образов. В летние коллекции коричневый плавно вписывается благодаря стилям бохо и ковбойского шика.

Прозрачность

  • Прозрачные ткани остаются на пике моды, трансформируясь каждый сезон. В 2025 году прозрачные юбки и платья будут слегка отличаться от прошлогодних, но общий тренд на женственность и воздушность сохранится.

Заключение

Эти шесть трендов не просто удержали свои позиции, но и стали долгосрочными элементами модного гардероба. Если у вас уже есть эти вещи, смело продолжайте носить их и в 2025 году, дополняя актуальными аксессуарами.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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