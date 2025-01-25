Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба

С холодами наша продуктивность, особенно утром, падает. Важно уметь собирать стильные ансамбли за считанные минуты, оставаясь элегантной и практичной. Вот четыре универсальных образа, которые станут вашей спасительной палочкой-выручалочкой.
Совет: выделите линию талии ремнем или заправив свитер частично. Обувь на каблуке добавит утонченности вашему образу.
Модный прием: заправьте рубашку полностью или частично за пояс. Такой стильный акцент придаст вашему образу непринужденную элегантность.
Самый универсальный оттенок — бежевый. Нейтральные тона делают образ уютным и легко комбинируются с любой обувью.
Деталь: добавьте аксессуары, чтобы создать контрастный и выразительный наряд. Пастельные оттенки платья или кардигана освежат лицо, добавляя женственности.
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Элегантность (от фр. élégant, "изысканный, грациозный, утончённый, изящный") — этико-эстетическая категория, выражающая цивилизованную красоту с консервативным отсылом к классике XVIII-XIX века.
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