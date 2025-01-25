Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С холодами наша продуктивность, особенно утром, падает. Важно уметь собирать стильные ансамбли за считанные минуты, оставаясь элегантной и практичной. Вот четыре универсальных образа, которые станут вашей спасительной палочкой-выручалочкой.

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

Кашемировый свитер и брюки

Нежный и теплый кашемир станет основой стильного образа. Выберите свитер свободного кроя, который смотрится непринужденно и модно. Брюки из плотного трикотажа дополнят ансамбль, создавая ощущение уюта.

Совет: выделите линию талии ремнем или заправив свитер частично. Обувь на каблуке добавит утонченности вашему образу.

Рубашка и джинсы

Эта классика на каждый день неизменно выручает! Выберите рубашку лаконичного кроя, избегая излишнего декора. Джинсы с высокой посадкой помогут визуально удлинить ноги.

Модный прием: заправьте рубашку полностью или частично за пояс. Такой стильный акцент придаст вашему образу непринужденную элегантность.

Костюм-двойка

Если хочется простоты и элегантности, костюм-двойка станет вашим лучшим выбором. Для деловых встреч подойдет юбочный вариант, а для прогулок — брючная модель.

Самый универсальный оттенок — бежевый. Нейтральные тона делают образ уютным и легко комбинируются с любой обувью.

Трикотажное платье и высокие сапоги

Трикотажное платье идеально согревает в холодный сезон. Сочетайте его с высокими сапогами для дополнительного комфорта. Платья с фактурной вязкой выглядят особенно стильно.

Деталь: добавьте аксессуары, чтобы создать контрастный и выразительный наряд. Пастельные оттенки платья или кардигана освежат лицо, добавляя женственности.

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Уточнения

Элегантность (от фр. élégant, "изысканный, грациозный, утончённый, изящный") — этико-эстетическая категория, выражающая цивилизованную красоту с консервативным отсылом к классике XVIII-XIX века.



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