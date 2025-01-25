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Эстетика Clean Girl: четыре аромата для образа чистоты и ухоженности

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Эстетика Clean Girl, или "Чистая девушка", завоевала популярность благодаря минимализму, естественности и аккуратности. Этот тренд, начавшийся в социальных сетях, стал символом ухоженности и внутренней гармонии, подходящим для женщин любого возраста. Вдохновляясь этим образом, мы собрали четыре аромата, которые идеально подчёркивают свежесть и чистоту.

Девушка в цветах
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в цветах

The Matcha 26, Le Labo

Этот древесно-зелёный аромат сочетает в себе горький апельсин, инжир и матча-чай. Начало звучит сдержанно и свежо, цитрусовая нота лишена сладости. Постепенно аромат раскрывается землистым ветивером и сливочным инжирным молочком. Слегка припудренный оттенок добавляет косметическую элегантность, что делает аромат утончённым выбором для любителей натуральной и спокойной парфюмерии.

Vegan Musk, Urban Scents

Эта композиция открывается ярким зелёным аккордом ангелики и черной смородины с молочной нотой. В сердце — цветочные нюансы нероли и жасмина, которые создают ощущение дорогого цветочного мыла. Аромат завершается белым мускусом и амбреттой, оставляя ощущение свежести и чистоты. Это насыщенный, но мягкий парфюм, который легко впишется в концепцию ухоженности.

Musc K, Ella K Parfums

Созданный Соней Констант, Musc K очаровывает нотами ириса и белого мускуса. Розовый перец добавляет аромату лёгкую остроту, а пудровый ирис — ретро-оттенок, напоминающий дорогую косметику. Эта композиция создаёт ощущение чистой кожи после душа, ухоженной и слегка умасленной кремом. Это идеальный выбор для тех, кто ценит классические ароматы с современной интерпретацией.

Beige, Max Philip

Аромат открывается свежестью лимона и водных нот, переходя в солёные морские аккорды и сладковатый персик. Мягкая древесная база с мускусом завершает композицию. Beige универсален: он освежает летом и звучит звонко зимой. Это аромат для тех, кто ищет баланс между минимализмом и элегантностью, подчёркивая естественную красоту.

Итоги

Эти четыре аромата идеально вписываются в эстетику Clean Girl: они нейтральны, свежи и элегантны. Выберите тот, который соответствует вашему стилю и настроению, чтобы подчеркнуть вашу ухоженность и утончённость.

Уточнения

Эсте́тика (от др.-греч. αἴσθησις - "чувство, чувственное восприятие") — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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