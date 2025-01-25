Нитевой лифтинг: как получить эффект омоложения без операции

Нитевой лифтинг — это альтернатива пластической хирургии, способная вернуть лицу свежесть, подтянутость и избавить от морщин. Эта малоинвазивная процедура завоевывает все больше поклонников благодаря простоте, быстроте и естественному результату. Разберемся в деталях.
Нитевой лифтинг — это косметологическая методика, при которой под кожу вводятся специальные нити. Они создают каркас, поддерживающий ткани, стимулируют выработку коллагена и эластина, а со временем полностью рассасываются.
Материал вводят с помощью игл или канюль, а результат заметен уже после первого сеанса. Процедура занимает 30-60 минут и подходит для коррекции лица, шеи и тела.
С помощью нитевого лифтинга можно добиться следующих результатов:
Процедура рекомендована в следующих случаях:
Нитевой лифтинг противопоказан при:
Для процедуры используются нити из разных материалов:
После нитевого лифтинга возможны отеки и синяки, которые проходят в течение 2-3 недель. Чтобы ускорить восстановление:
Нитевой лифтинг — это эффективный способ омоложения, который подходит при первых признаках старения. Однако, чтобы процедура была безопасной и результат радовал, важно доверять ее проведение только квалифицированным косметологам.
Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.