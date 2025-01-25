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Нитевой лифтинг: как получить эффект омоложения без операции

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Нитевой лифтинг — это альтернатива пластической хирургии, способная вернуть лицу свежесть, подтянутость и избавить от морщин. Эта малоинвазивная процедура завоевывает все больше поклонников благодаря простоте, быстроте и естественному результату. Разберемся в деталях.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Что такое нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг — это косметологическая методика, при которой под кожу вводятся специальные нити. Они создают каркас, поддерживающий ткани, стимулируют выработку коллагена и эластина, а со временем полностью рассасываются.

Материал вводят с помощью игл или канюль, а результат заметен уже после первого сеанса. Процедура занимает 30-60 минут и подходит для коррекции лица, шеи и тела.

Эффект от процедуры

С помощью нитевого лифтинга можно добиться следующих результатов:

  • Устранение провисания тканей.
  • Разглаживание глубоких морщин.
  • Подтяжка овала лица.
  • Коррекция формы скул, бровей и верхних век.
  • Разглаживание межбровных складок.
  • Улучшение состояния кожи рук, бедер, живота и груди.

Показания к нитевому лифтингу

Процедура рекомендована в следующих случаях:

  • Начальные возрастные изменения овала лица.
  • Птоз (обвисание тканей) 1-2 степени.
  • Заполнение носогубных складок.
  • Коррекция межбровных морщин при нечувствительности к ботулинотерапии.
  • Формирование "летящей брови" или "лисьего взгляда".

Противопоказания

Нитевой лифтинг противопоказан при:

  • Беременности и лактации.
  • Аутоиммунных заболеваниях.
  • Сахарном диабете.
  • Воспалительных процессах.
  • Заболеваниях эндокринной системы.

Виды нитей

Для процедуры используются нити из разных материалов:

  • Полидиоксаноновые (мезонити): для уплотнения кожи и устранения мелких дефектов.
  • Капролактоновые: гипоаллергенные, с увлажняющим и омолаживающим эффектом.
  • Полипропиленовые: наиболее прочные, требуют коррекции, так как не рассасываются.

Реабилитация и уход после процедуры

После нитевого лифтинга возможны отеки и синяки, которые проходят в течение 2-3 недель. Чтобы ускорить восстановление:

  • Прикладывайте холодные компрессы.
  • Обрабатывайте кожу антисептиками.
  • Используйте солнцезащитный крем.
  • Избегайте горячих напитков, массажа лица, активной мимики.

Плюсы и минусы нитевого лифтинга

Преимущества

  • Быстрое восстановление.
  • Естественный результат.
  • Минимум противопоказаний.
  • Отсутствие рубцов.

Недостатки

  • Не справляется с сильным обвисанием кожи.
  • Эффект сохраняется до двух лет.

Заключение

Нитевой лифтинг — это эффективный способ омоложения, который подходит при первых признаках старения. Однако, чтобы процедура была безопасной и результат радовал, важно доверять ее проведение только квалифицированным косметологам.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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