Нитевой лифтинг: как получить эффект омоложения без операции

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Нитевой лифтинг — это альтернатива пластической хирургии, способная вернуть лицу свежесть, подтянутость и избавить от морщин. Эта малоинвазивная процедура завоевывает все больше поклонников благодаря простоте, быстроте и естественному результату. Разберемся в деталях.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо девушки

Что такое нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг — это косметологическая методика, при которой под кожу вводятся специальные нити. Они создают каркас, поддерживающий ткани, стимулируют выработку коллагена и эластина, а со временем полностью рассасываются.

Материал вводят с помощью игл или канюль, а результат заметен уже после первого сеанса. Процедура занимает 30-60 минут и подходит для коррекции лица, шеи и тела.

Эффект от процедуры

С помощью нитевого лифтинга можно добиться следующих результатов:

Устранение провисания тканей.

Разглаживание глубоких морщин.

Подтяжка овала лица.

Коррекция формы скул, бровей и верхних век.

Разглаживание межбровных складок.

Улучшение состояния кожи рук, бедер, живота и груди.

Показания к нитевому лифтингу

Процедура рекомендована в следующих случаях:

Начальные возрастные изменения овала лица.

Птоз (обвисание тканей) 1-2 степени.

Заполнение носогубных складок.

Коррекция межбровных морщин при нечувствительности к ботулинотерапии.

Формирование "летящей брови" или "лисьего взгляда".

Противопоказания

Нитевой лифтинг противопоказан при:

Беременности и лактации.

Аутоиммунных заболеваниях.

Сахарном диабете.

Воспалительных процессах.

Заболеваниях эндокринной системы.

Виды нитей

Для процедуры используются нити из разных материалов:

Полидиоксаноновые (мезонити): для уплотнения кожи и устранения мелких дефектов.

для уплотнения кожи и устранения мелких дефектов. Капролактоновые: гипоаллергенные, с увлажняющим и омолаживающим эффектом.

гипоаллергенные, с увлажняющим и омолаживающим эффектом. Полипропиленовые: наиболее прочные, требуют коррекции, так как не рассасываются.

Реабилитация и уход после процедуры

После нитевого лифтинга возможны отеки и синяки, которые проходят в течение 2-3 недель. Чтобы ускорить восстановление:

Прикладывайте холодные компрессы.

Обрабатывайте кожу антисептиками.

Используйте солнцезащитный крем.

Избегайте горячих напитков, массажа лица, активной мимики.

Плюсы и минусы нитевого лифтинга

Преимущества

Быстрое восстановление.

Естественный результат.

Минимум противопоказаний.

Отсутствие рубцов.

Недостатки

Не справляется с сильным обвисанием кожи.

Эффект сохраняется до двух лет.

Заключение

Нитевой лифтинг — это эффективный способ омоложения, который подходит при первых признаках старения. Однако, чтобы процедура была безопасной и результат радовал, важно доверять ее проведение только квалифицированным косметологам.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.



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