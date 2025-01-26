Лучшие способы продлить стойкость любимого парфюма

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Выбирая парфюм, хочется, чтобы его аромат сохранялся как можно дольше. Однако через пару часов запах может исчезнуть, особенно если он нанесён неправильно. Чтобы парфюм радовал вас весь день, важно знать, куда его наносить и как правильно использовать.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

Секретные точки для нанесения

Для более стойкого аромата распыляйте духи на тёплые зоны тела, где чувствуется пульс:

запястья

локтевые сгибы

область за ушами

задняя часть шеи

внутренняя сторона коленей

Тепло этих зон раскрывает аромат и делает его более насыщенным.

Уход за кожей и стойкость

Аромат лучше держится на увлажнённой коже. Перед нанесением духов используйте несильно пахнущий лосьон или вазелин — они создадут основу для более длительного звучания запаха.

Ошибки, которые сокращают стойкость аромата

Не растирайте духи на коже — это разрушает молекулы аромата. Не наносите парфюм на сухую кожу — так он быстрее выветривается. Не наносите слишком много — достаточно нескольких точечных распылений.

Правильное нанесение парфюма помогает сохранить его аромат на долгое время.

Уточнения

Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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