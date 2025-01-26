Лучшие способы продлить стойкость любимого парфюма

Выбирая парфюм, хочется, чтобы его аромат сохранялся как можно дольше. Однако через пару часов запах может исчезнуть, особенно если он нанесён неправильно. Чтобы парфюм радовал вас весь день, важно знать, куда его наносить и как правильно использовать.
Для более стойкого аромата распыляйте духи на тёплые зоны тела, где чувствуется пульс:
Тепло этих зон раскрывает аромат и делает его более насыщенным.
Аромат лучше держится на увлажнённой коже. Перед нанесением духов используйте несильно пахнущий лосьон или вазелин — они создадут основу для более длительного звучания запаха.
Правильное нанесение парфюма помогает сохранить его аромат на долгое время.
Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.