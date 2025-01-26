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Почему не стоит использовать крем для глаз на всём лице?

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Крем для век создан специально для тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз. Однако иногда возникает вопрос: можно ли заменить им обычный крем для лица? Давайте разберёмся, чем отличается состав таких средств и к чему может привести их использование не по назначению.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Чем крем для глаз отличается от обычного?

Главное отличие крема для век – его лёгкая текстура и гипоаллергенный состав. В нём меньше активных компонентов, которые могут вызывать раздражение, но больше увлажняющих и смягчающих веществ, таких как гиалуроновая кислота и масла.

Можно ли наносить его на лицо?

Использование крема для глаз на всём лице не принесёт вреда, но и особой пользы не даст. Он не содержит компонентов, необходимых для поддержания тонуса и защиты кожи лица, таких как антиоксиданты или SPF. Кроме того, маленький объём таких средств делает их экономически невыгодными для частого использования.

Крем для век подходит для локального увлажнения, но не заменяет полноценный уход за лицом. Лучше использовать средства по их прямому назначению, чтобы обеспечить коже правильное питание и защиту.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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