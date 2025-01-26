Ошибки в уходе из-за которых кожа выглядит уставшей

Иногда даже самые старательный уход не даёт желаемого эффекта, и кожа продолжает выглядеть уставшей. В чём причина? Всё дело в некоторых распространённых ошибках, которые мешают коже сиять.
Клетки эпидермиса постоянно обновляются, и если не удалять ороговевший слой, он накапливается, делая лицо тусклым. Важно регулярно использовать мягкие пилинги или скрабы, подходящие вашему типу кожи.
Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Недостаток влаги приводит к шелушению и нарушению барьерных функций, что делает цвет лица более серым и уставшим.
Питание играет важную роль в состоянии кожи. Дефицит витаминов, особенно С и Е, недостаток воды и избыток сахара могут ухудшать цвет лица.
Даже если кожа не обгорает, ультрафиолет способствует её фотостарению, делая её более сухой и тусклой. Ежедневное использование SPF поможет сохранить здоровый цвет лица.
Если кожа выглядит уставшей, даже при тщательном уходе, стоит обратить внимание на эти ошибки.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.