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Ошибки в уходе из-за которых кожа выглядит уставшей

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Иногда даже самые старательный уход не даёт желаемого эффекта, и кожа продолжает выглядеть уставшей. В чём причина? Всё дело в некоторых распространённых ошибках, которые мешают коже сиять.

Женщина
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Недостаточное отшелушивание

Клетки эпидермиса постоянно обновляются, и если не удалять ороговевший слой, он накапливается, делая лицо тусклым. Важно регулярно использовать мягкие пилинги или скрабы, подходящие вашему типу кожи.

Ошибки в увлажнении

Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Недостаток влаги приводит к шелушению и нарушению барьерных функций, что делает цвет лица более серым и уставшим.

Неправильное питание

Питание играет важную роль в состоянии кожи. Дефицит витаминов, особенно С и Е, недостаток воды и избыток сахара могут ухудшать цвет лица.

Отсутствие защиты от солнца

Даже если кожа не обгорает, ультрафиолет способствует её фотостарению, делая её более сухой и тусклой. Ежедневное использование SPF поможет сохранить здоровый цвет лица.

Если кожа выглядит уставшей, даже при тщательном уходе, стоит обратить внимание на эти ошибки. 

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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