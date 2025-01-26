Лучшие продукты для избавления от отёков

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Отёки могут появляться из-за неправильного питания, нехватки воды, избытка соли и других факторов. Однако скорректировав рацион, можно помочь организму вывести лишнюю жидкость и почувствовать лёгкость.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Фрукты и ягоды с мочегонным эффектом

Некоторые фрукты обладают мягким диуретическим действием. Например, арбуз, ананас, клюква и клубника помогают вывести лишнюю жидкость. Также они богаты антиоксидантами, поддерживающими здоровье сосудов.

Овощи которые борются с отёками

Огурцы, сельдерей, кабачки, спаржа и капуста содержат много воды и калия, помогая естественно снизить отёчность. Они улучшают работу почек и поддерживают баланс жидкости в организме.

Полезные напитки против задержки воды

Зелёный чай, отвар шиповника и вода с лимоном помогают быстрее вывести токсины и избавиться от отёков. Главное – не забывать пить достаточное количество чистой воды в течение дня.

Чтобы уменьшить отёчность, важно включить в рацион натуральные диуретики и ограничить употребление соли. Свежие фрукты, овощи и полезные напитки помогут организму поддерживать баланс жидкости и ощущать лёгкость.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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