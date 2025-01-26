Как выглядеть стройнее с помощью украшений и сумок?

Правильно подобранные аксессуары могут не только дополнить образ, но и скорректировать фигуру. Если хочется выглядеть стройнее без строгих диет и утягивающего белья, достаточно знать несколько стильных хитростей.
Длинные серьги, тонкие цепочки с подвесками и удлинённые колье зрительно вытягивают шею и делают силуэт легче. Лучше избегать массивных коротких ожерелий и крупных бус, которые визуально укорачивают шею и добавляют объёма.
Оптимальный вариант — сумки среднего или маленького размера с чёткой геометрией. Крупные объёмные модели могут утяжелять образ и добавлять ненужные акценты. Кросс-боди на длинном ремешке помогает визуально вытянуть фигуру.
Лучший выбор — обувь телесного цвета, особенно на каблуке. Она создаёт эффект длинных ног. Заострённые носки, классические лодочки или ботильоны с V-образным вырезом также помогают сделать силуэт более утончённым.
Секрет стройного образа — правильно подобранные аксессуары. Длинные украшения, аккуратные сумки и обувь с вытягивающим эффектом помогут создать лёгкий и элегантный силуэт.
Аксессуар в одежде — в теории моды это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.