Как выглядеть стройнее с помощью украшений и сумок?

Правильно подобранные аксессуары могут не только дополнить образ, но и скорректировать фигуру. Если хочется выглядеть стройнее без строгих диет и утягивающего белья, достаточно знать несколько стильных хитростей.

Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Плиссированная юбка

Украшения которые вытягивают силуэт

Длинные серьги, тонкие цепочки с подвесками и удлинённые колье зрительно вытягивают шею и делают силуэт легче. Лучше избегать массивных коротких ожерелий и крупных бус, которые визуально укорачивают шею и добавляют объёма.

Сумки которые делают фигуру изящнее

Оптимальный вариант — сумки среднего или маленького размера с чёткой геометрией. Крупные объёмные модели могут утяжелять образ и добавлять ненужные акценты. Кросс-боди на длинном ремешке помогает визуально вытянуть фигуру.

Обувь для визуального похудения

Лучший выбор — обувь телесного цвета, особенно на каблуке. Она создаёт эффект длинных ног. Заострённые носки, классические лодочки или ботильоны с V-образным вырезом также помогают сделать силуэт более утончённым.

Секрет стройного образа — правильно подобранные аксессуары. Длинные украшения, аккуратные сумки и обувь с вытягивающим эффектом помогут создать лёгкий и элегантный силуэт.

Уточнения

Аксессуар в одежде — в теории моды это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям.



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