Работает ли умывание молоком и в чём его польза для кожи?

Молоко — один из древнейших ингредиентов в уходе за кожей, который использовали ещё Клеопатра и римские патриции. Но насколько этот метод полезен в современном мире? Действительно ли умывание молоком помогает коже, или это просто красивый миф?
Молоко содержит лактозу, жирные кислоты и белки, которые могут увлажнять и смягчать кожу. Оно также богато молочной кислотой, которая помогает деликатно отшелушивать омертвевшие клетки, придавая лицу свежий и сияющий вид.
Лучше всего использовать тёплое молоко, нанося его на лицо с помощью ватного диска или массируя кончиками пальцев. Через пару минут смойте водой и завершите уход привычным кремом.
Умывание молоком действительно может быть полезным, особенно для сухой и чувствительной кожи. Однако оно не заменяет полноценное очищение, а лишь дополнительно ухаживает за кожей, делая её мягче и свежее.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.