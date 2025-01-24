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Работает ли умывание молоком и в чём его польза для кожи?

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Молоко — один из древнейших ингредиентов в уходе за кожей, который использовали ещё Клеопатра и римские патриции. Но насколько этот метод полезен в современном мире? Действительно ли умывание молоком помогает коже, или это просто красивый миф?

Молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко

Польза умывания молоком

Молоко содержит лактозу, жирные кислоты и белки, которые могут увлажнять и смягчать кожу. Оно также богато молочной кислотой, которая помогает деликатно отшелушивать омертвевшие клетки, придавая лицу свежий и сияющий вид.

Для какой кожи подходит

  • Сухая и чувствительная кожа – молоко смягчает, успокаивает и уменьшает раздражение.
  • Жирная кожа – помогает мягко очищать и сужать поры.
  • Комбинированная кожа – увлажняет сухие участки и балансирует жирные зоны.

Как правильно умываться молоком?

Лучше всего использовать тёплое молоко, нанося его на лицо с помощью ватного диска или массируя кончиками пальцев. Через пару минут смойте водой и завершите уход привычным кремом.

Умывание молоком действительно может быть полезным, особенно для сухой и чувствительной кожи. Однако оно не заменяет полноценное очищение, а лишь дополнительно ухаживает за кожей, делая её мягче и свежее.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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