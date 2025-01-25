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Советы по подбору свадебной причёски для безупречного образа

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Свадебная причёска – не менее важный элемент образа, чем платье или макияж. Она должна не только соответствовать стилю торжества, но и подчёркивать вашу естественную красоту. Как же выбрать идеальную укладку, чтобы не пожалеть о своём решении?

Свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Brooke Cagle, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свадьба

Учитывайте форму лица

Один из главных факторов – форма лица. Высокие прически визуально вытягивают овал, а мягкие локоны смягчают черты. Девушкам с круглым лицом лучше избегать излишнего объёма по бокам.

Подбирайте под стиль платья

Если у вас классическое платье, стоит выбрать элегантную укладку – пучок, гладкие волны или французскую косу. Для романтичных образов подойдут лёгкие локоны, а к минималистичному платью – лаконичные гладкие причёски.

Делайте пробную укладку

Обязательно заранее попробуйте выбранную укладку у стилиста. Так вы поймёте, комфортно ли вам с ней и хорошо ли она держится.

Используйте аксессуары

Фата, диадема, шпильки с жемчугом или цветы – эти детали помогут сделать образ более выразительным. Главное – не перегружать причёску лишними элементами.

Идеальная свадебная причёска – это та, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Учитывайте форму лица, стиль платья и делайте пробную укладку, чтобы точно не ошибиться с выбором.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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