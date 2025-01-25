Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это трюк в туалете сэкономит большие деньги
Раздельное питание: как сочетать продукты, чтобы похудеть и почувствовать себя лучше
Как вечерний бег улучшает обмен веществ и самочувствие
Удивите соседей: экзотические фрукты для вашего сада в этом году
Этот творожный сыр лучше магазинного: попробуйте сами
Джанабаева показала их общий с Валерием Меладзе шикарный особняк
Гигантский айсберг угрожает тюленям и пингвинам Южной Георгии
Остановите рак: как витамин B6 помогает снизить риски
Какие породы кошек устойчивы к морозам

Лайфхаки для комфортного введения ретинола в уход

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол – один из самых эффективных компонентов для борьбы с морщинами и выравнивания тона кожи. Однако его использование часто сопровождается сухостью, раздражением и шелушением. Чтобы минимизировать эти побочные эффекты, важно правильно вводить ретинол в уход.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Постепенное привыкание кожи

Главное правило – не начинать с высокой концентрации. Используйте ретинол 1–2 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту. Это поможет коже адаптироваться без сильного стресса.

Увлажнение – ключ к здоровой коже

Ретинол делает кожу более чувствительной и может провоцировать сухость. Поэтому перед его нанесением важно использовать увлажняющий крем с керамидами, гиалуроновой кислотой или пантенолом.

Использование SPF в дневное время

Ретинол делает кожу уязвимой перед солнцем, что может вызвать не только шелушение, но и пигментацию. Ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30+ – обязательное условие.

Выбор мягких очищающих средств

Жёсткие скрабы и кислотные пилинги в сочетании с ретинолом могут ухудшить состояние кожи. Лучше отдавать предпочтение мягким пенкам или гелям без агрессивных компонентов.

Чтобы ретинол приносил пользу, а не дискомфорт, важно постепенно вводить его в уход, не забывать об увлажнении и защите от солнца. Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться обновлённой кожей без шелушения и раздражения.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о туши: как создать выразительный макияж без неё
Красота и стиль
Забудьте о туши: как создать выразительный макияж без неё Аудио 
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Один манёвр — и лишение прав: как правильно действовать, если наехали на сплошную
Зачем самцы притворяются самками
Как подготовиться к автопутешествию
Почему не бывает толстых китаянок: 6 хитростей, которые помогают им оставаться стройными
Что делать, если тушь засохла: три лайфхака для продления её срока службы
Самая загадочная порода собак: никто не может её узнать
С февраля в России страховая пенсия увеличится до 25 тысяч рублей
Секрет китов: как морские гиганты спасают планету
Алсу рассмешила пародия Мартиросянов на Трампа и его жену
Как скрыть беспорядок на кухне: простые способы освободить пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.