Лайфхаки для комфортного введения ретинола в уход

Ретинол – один из самых эффективных компонентов для борьбы с морщинами и выравнивания тона кожи. Однако его использование часто сопровождается сухостью, раздражением и шелушением. Чтобы минимизировать эти побочные эффекты, важно правильно вводить ретинол в уход.
Главное правило – не начинать с высокой концентрации. Используйте ретинол 1–2 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту. Это поможет коже адаптироваться без сильного стресса.
Ретинол делает кожу более чувствительной и может провоцировать сухость. Поэтому перед его нанесением важно использовать увлажняющий крем с керамидами, гиалуроновой кислотой или пантенолом.
Ретинол делает кожу уязвимой перед солнцем, что может вызвать не только шелушение, но и пигментацию. Ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30+ – обязательное условие.
Жёсткие скрабы и кислотные пилинги в сочетании с ретинолом могут ухудшить состояние кожи. Лучше отдавать предпочтение мягким пенкам или гелям без агрессивных компонентов.
Чтобы ретинол приносил пользу, а не дискомфорт, важно постепенно вводить его в уход, не забывать об увлажнении и защите от солнца. Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться обновлённой кожей без шелушения и раздражения.
Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.