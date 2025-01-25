Лайфхаки для комфортного введения ретинола в уход

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Ретинол – один из самых эффективных компонентов для борьбы с морщинами и выравнивания тона кожи. Однако его использование часто сопровождается сухостью, раздражением и шелушением. Чтобы минимизировать эти побочные эффекты, важно правильно вводить ретинол в уход.

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Постепенное привыкание кожи

Главное правило – не начинать с высокой концентрации. Используйте ретинол 1–2 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту. Это поможет коже адаптироваться без сильного стресса.

Увлажнение – ключ к здоровой коже

Ретинол делает кожу более чувствительной и может провоцировать сухость. Поэтому перед его нанесением важно использовать увлажняющий крем с керамидами, гиалуроновой кислотой или пантенолом.

Использование SPF в дневное время

Ретинол делает кожу уязвимой перед солнцем, что может вызвать не только шелушение, но и пигментацию. Ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30+ – обязательное условие.

Выбор мягких очищающих средств

Жёсткие скрабы и кислотные пилинги в сочетании с ретинолом могут ухудшить состояние кожи. Лучше отдавать предпочтение мягким пенкам или гелям без агрессивных компонентов.

Чтобы ретинол приносил пользу, а не дискомфорт, важно постепенно вводить его в уход, не забывать об увлажнении и защите от солнца. Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться обновлённой кожей без шелушения и раздражения.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.



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