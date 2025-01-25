Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как правильно удобрять морковь для получения крупных корнеплодов
Как вырастить перец с кулак? Секреты, которые не знают даже опытные дачники
Птичий грипп или ОРВИ? Что происходит с туристами в Таиланде
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Лоток для столовых приборов: стоит ли держать его на кухне или пора отказаться?
Преображение кожи за минуту: как правильно применять бустер для лица
Неочевидные причины, из-за которых можно лишиться прав
Молодость кожи и здоровье сердца в одном фрукте: открываем секрет

Макияж, который будет выглядеть безупречно на свадебных снимках

Моя семья » Красота и стиль

Свадебные фотографии – это воспоминания на всю жизнь, поэтому макияж невесты должен выглядеть безупречно в объективе камеры. Но не все техники, которые хорошо смотрятся в жизни, подходят для фото. Неправильно подобранные текстуры, оттенки или излишний блеск могут испортить снимки. Мы расскажем, какие нюансы стоит учитывать при создании свадебного макияжа, чтобы выглядеть на фото свежо, естественно и гармонично.

Макияж глаз
Фото: flickr.com by Flickr user eperales, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Макияж глаз

Основа – ровный тон и стойкость

Фотокамеры подчеркивают любые несовершенства, поэтому основа должна быть идеально ровной. Выбирайте матовые, стойкие тональные средства без SPF, чтобы избежать бликов. Консилер скроет недостатки, а прозрачная пудра предотвратит жирный блеск.

Глаза – выразительность без перебора

Для свадебных фото подойдут нейтральные, теплые или пастельные тени, растушеванные без резких линий. Ресницы лучше подчеркнуть водостойкой тушью, а подводку наносить мягкими штрихами, избегая толстых стрелок.

Губы – естественная гармония

Яркие оттенки помад могут выглядеть не уместно поэтому лучше выбрать нюдовые, розоватые или персиковые цвета. Главное – стойкость, ведь свадебные фото делают на протяжении всего дня.

Дополнительные штрихи для идеального результата

Хайлайтер добавит лицу свежести, но его важно наносить точечно. Румяна помогут придать естественный румянец, но без эффекта «кукольных щёк». Завершающий штрих – фиксирующий спрей для продления стойкости макияжа.

Правильный макияж сделает свадебные фото по-настоящему красивыми, подчеркивая естественную красоту невесты.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Красота и стиль
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Последние материалы
Как приготовить тефтели так, чтобы они не разваливались
Спасение роз: как преодолеть перепревание и вернуть здоровье
Первые шаги в сноубординге: как выбрать снаряжение без ущерба для кошелька
Магнитные бури: как оставаться в форме даже в трудные дни
Томаты на вашем огороде: что делать, чтобы получить урожай
Накипь в стиральной машине? Решение есть, и оно проще, чем вы думаете
Чем опасна колбаса: правда о её составе
Корм-холистик для кошек: что это такое, и в чём его преимущества
После ЧП с танкерами пляжи Кубани очищены от загрязнения
Ремонт автомобиля: 5 секретов, которые помогут вам сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.