Макияж, который будет выглядеть безупречно на свадебных снимках

Свадебные фотографии – это воспоминания на всю жизнь, поэтому макияж невесты должен выглядеть безупречно в объективе камеры. Но не все техники, которые хорошо смотрятся в жизни, подходят для фото. Неправильно подобранные текстуры, оттенки или излишний блеск могут испортить снимки. Мы расскажем, какие нюансы стоит учитывать при создании свадебного макияжа, чтобы выглядеть на фото свежо, естественно и гармонично.

Фото: flickr.com by Flickr user eperales, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Макияж глаз

Основа – ровный тон и стойкость

Фотокамеры подчеркивают любые несовершенства, поэтому основа должна быть идеально ровной. Выбирайте матовые, стойкие тональные средства без SPF, чтобы избежать бликов. Консилер скроет недостатки, а прозрачная пудра предотвратит жирный блеск.

Глаза – выразительность без перебора

Для свадебных фото подойдут нейтральные, теплые или пастельные тени, растушеванные без резких линий. Ресницы лучше подчеркнуть водостойкой тушью, а подводку наносить мягкими штрихами, избегая толстых стрелок.

Губы – естественная гармония

Яркие оттенки помад могут выглядеть не уместно поэтому лучше выбрать нюдовые, розоватые или персиковые цвета. Главное – стойкость, ведь свадебные фото делают на протяжении всего дня.

Дополнительные штрихи для идеального результата

Хайлайтер добавит лицу свежести, но его важно наносить точечно. Румяна помогут придать естественный румянец, но без эффекта «кукольных щёк». Завершающий штрих – фиксирующий спрей для продления стойкости макияжа.

Правильный макияж сделает свадебные фото по-настоящему красивыми, подчеркивая естественную красоту невесты.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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