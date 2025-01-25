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Как выбрать идеальные украшения для своего типа внешности?

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Украшения — это не просто аксессуары, а способ выразить индивидуальность и подчеркнуть стиль. Однако важно, чтобы они гармонировали с чертами вашего лица, фигурой и нарядом. Мы разберём основные правила, которые помогут выбрать украшения, идеально подчеркивающие вашу красоту.

Руки с кольцами
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Руки с кольцами

Учитывайте форму лица

Выбор украшений начинается с анализа формы лица. Для круглого лица подойдут длинные серьги или подвески, визуально вытягивающие силуэт. К овальному лицу подходят практически любые варианты, а для квадратного стоит выбирать украшения с мягкими линиями, чтобы смягчить угловатость.

Обращайте внимание на тип шеи

Длина шеи играет ключевую роль при выборе ожерелий и цепочек. Короткую шею визуально удлинят длинные цепочки или кулоны. Если шея длинная, выбирайте чокеры или массивные украшения, которые подчеркнут изящество.

Учитывайте оттенок кожи

Золотые украшения подойдут людям с тёплым подтоном кожи, а серебро или белое золото — обладателям холодного тона. Камни также выбирайте в зависимости от того, какие оттенки подчеркивают вашу природную красоту.

Ориентируйтесь на стиль одежды

Украшения должны дополнять, а не перебивать наряд. Для повседневного стиля подойдут лаконичные изделия, а для вечернего — смелые и броские аксессуары.

Следуя этим советам, вы сможете подобрать аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность и завершат любой образ.

Уточнения

Серьги серёжки — украшение, носимое в ушах, в которых для этого необходимо проколоть отверстия.

Ожере́лье — украшение, носимое вокруг шеи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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