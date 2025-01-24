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Японский секрет стиля: к какому типу фигуры относитесь вы

2:44
Моя семья » Красота и стиль

В Японии подход к определению типа фигуры отличается от привычных "груши" и "песочных часов". Вместо этого здесь выделяют три типа: прямой, волна и натуральный. Такой подход помогает точнее подобрать гардероб, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Давайте разберемся, к какому типу вы относитесь и как правильно подобрать одежду.

Подростки
Фото: https://www.freepik.com
Подростки

Прямой тип

Этот тип напоминает европейский стандарт фигуры с ярко выраженной талией и объемами.

Особенности

  • Короткая шея, невыраженные ключицы.
  • Высокая линия груди и бедер.
  • Объемные грудь и бедра, но маленькие руки и ноги.
  • Тонкие икры, но объем над коленом.
  • Легкий набор мышечной массы, эластичная кожа.

Что подойдет

  • Базовые вещи с минимальным декором.
  • V-образные вырезы и акцент на талии.
  • Юбки-клеш и платья с поясами.
  • Обувь, открывающая лодыжки.
  • Яркие аксессуары для завершения образа.

Тип волна

Этот тип отличается мягкими линиями и изгибами тела, с более тяжелой нижней частью.

Особенности

  • Длинная шея и видимые ключицы.
  • Низкая линия груди, объемный низ.
  • Тонкие запястья и выделяющиеся коленные чашечки.
  • Кожа мягкая, мышцы набираются с трудом.

Что подойдет

  • Блузки с рюшами и круглыми вырезами.
  • Короткие юбки и платья с акцентом на талии.
  • Одежда с драпировками и складками.
  • Легкие украшения в области груди.

Натуральный тип

Обладательницы этого типа фигуры имеют крепкий скелет и длинные пропорциональные конечности.

Особенности

  • Широкие кости, видимые суставы.
  • Объем в области таза.
  • Большие ладони с заметными суставами.
  • Длинные руки и ноги, склонность кожи к сухости.

Что подойдет

  • Свободные кофты, оверсайз платья.
  • Длинные юбки, объемные брюки.
  • Одежда с принтами и крупные аксессуары.

Тест на определение типа

Чтобы понять, к какому типу вы относитесь, оцените свои особенности: длина шеи, видимость суставов, пропорции тела. Определив свой тип, будет проще подбирать стильные вещи, соответствующие вашему телосложению.

Японская система выделения типов фигуры помогает лучше понять свои особенности и подобрать гардероб, который подчеркнет ваши достоинства. Независимо от вашего типа, правильный выбор одежды способен преобразить ваш образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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