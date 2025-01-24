Японский секрет стиля: к какому типу фигуры относитесь вы

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В Японии подход к определению типа фигуры отличается от привычных "груши" и "песочных часов". Вместо этого здесь выделяют три типа: прямой, волна и натуральный. Такой подход помогает точнее подобрать гардероб, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Давайте разберемся, к какому типу вы относитесь и как правильно подобрать одежду.

Фото: https://www.freepik.com Подростки

Прямой тип

Этот тип напоминает европейский стандарт фигуры с ярко выраженной талией и объемами.

Особенности

Короткая шея, невыраженные ключицы.

Высокая линия груди и бедер.

Объемные грудь и бедра, но маленькие руки и ноги.

Тонкие икры, но объем над коленом.

Легкий набор мышечной массы, эластичная кожа.

Что подойдет

Базовые вещи с минимальным декором.

V-образные вырезы и акцент на талии.

Юбки-клеш и платья с поясами.

Обувь, открывающая лодыжки.

Яркие аксессуары для завершения образа.

Тип волна

Этот тип отличается мягкими линиями и изгибами тела, с более тяжелой нижней частью.

Особенности

Длинная шея и видимые ключицы.

Низкая линия груди, объемный низ.

Тонкие запястья и выделяющиеся коленные чашечки.

Кожа мягкая, мышцы набираются с трудом.

Что подойдет

Блузки с рюшами и круглыми вырезами.

Короткие юбки и платья с акцентом на талии.

Одежда с драпировками и складками.

Легкие украшения в области груди.

Натуральный тип

Обладательницы этого типа фигуры имеют крепкий скелет и длинные пропорциональные конечности.

Особенности

Широкие кости, видимые суставы.

Объем в области таза.

Большие ладони с заметными суставами.

Длинные руки и ноги, склонность кожи к сухости.

Что подойдет

Свободные кофты, оверсайз платья.

Длинные юбки, объемные брюки.

Одежда с принтами и крупные аксессуары.

Тест на определение типа

Чтобы понять, к какому типу вы относитесь, оцените свои особенности: длина шеи, видимость суставов, пропорции тела. Определив свой тип, будет проще подбирать стильные вещи, соответствующие вашему телосложению.

Японская система выделения типов фигуры помогает лучше понять свои особенности и подобрать гардероб, который подчеркнет ваши достоинства. Независимо от вашего типа, правильный выбор одежды способен преобразить ваш образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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