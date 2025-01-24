Японский секрет стиля: к какому типу фигуры относитесь вы

В Японии подход к определению типа фигуры отличается от привычных "груши" и "песочных часов". Вместо этого здесь выделяют три типа: прямой, волна и натуральный. Такой подход помогает точнее подобрать гардероб, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Давайте разберемся, к какому типу вы относитесь и как правильно подобрать одежду.
Этот тип напоминает европейский стандарт фигуры с ярко выраженной талией и объемами.
Этот тип отличается мягкими линиями и изгибами тела, с более тяжелой нижней частью.
Обладательницы этого типа фигуры имеют крепкий скелет и длинные пропорциональные конечности.
Чтобы понять, к какому типу вы относитесь, оцените свои особенности: длина шеи, видимость суставов, пропорции тела. Определив свой тип, будет проще подбирать стильные вещи, соответствующие вашему телосложению.
Японская система выделения типов фигуры помогает лучше понять свои особенности и подобрать гардероб, который подчеркнет ваши достоинства. Независимо от вашего типа, правильный выбор одежды способен преобразить ваш образ.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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