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Тренды в уходе за волосами: что действительно работает

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Многие считают, что здоровье и красота волос — это лишь вопрос генетики. Но правильный уход может кардинально изменить их состояние. Мы собрали несколько ключевых советов, которые помогут даже тем, кто долгое время не уделял волосам должного внимания.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Почему мыть голову дважды — это важно

Дерматологи давно говорят, что одного мытья головы недостаточно. Первая порция шампуня удаляет грязь, пыль и остатки укладочных средств, а вторая очищает кожу головы и смывает излишки кожного сала. Обратите внимание: при первом нанесении шампунь пенится хуже, но уже со второго раза вы получите полноценное очищение.

Расчёска — не просто аксессуар

Многие игнорируют качество расчёсок, хотя они напрямую влияют на здоровье волос. Металлические зубчики могут травмировать пряди, особенно тонкие и ломкие. Оптимальный выбор — деревянные или силиконовые расчёски с мягкими зубцами. А узелки лучше распутывать руками, чтобы избежать повреждений.

Зачем коже головы нужен пилинг

Пилинг для кожи головы — тренд, который оправдывает себя. Эта процедура стимулирует кровообращение, помогает отрастить здоровые волосы и очищает кожу головы от остатков средств для укладки. Пилинг делают раз в 1-2 недели, и он идеально подходит для тех, кто хочет реже мыть голову: волосы дольше остаются свежими.

Термозащита: обязательный шаг для укладки

Любите фен или утюжок? Без термозащиты не обойтись. Эти средства создают барьер, предотвращающий повреждения от высоких температур, и помогают сохранить влагу. Результат — меньше ломкости и более гладкие волосы.

Маска и бальзам: как их правильно использовать

Маска и бальзам выполняют разные задачи, и последовательность их применения имеет значение:

  • Сначала шампунь очищает волосы.
  • Затем наносится маска — она питает и восстанавливает волосы, пока кутикула открыта.
  • Завершающий шаг — бальзам, который закрывает кутикулу и делает волосы гладкими.

Этот простой ритуал помогает достичь видимого результата уже через несколько применений.

Заключение: что главное

Красота волос зависит от мелочей: качественная расчёска, правильный уход и регулярные процедуры способны превратить даже проблемные волосы в ухоженные. Попробуйте внедрить эти советы в свою рутину, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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